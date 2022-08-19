Restoranlarda gıda ve hijyen denetimi yapıldı

Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda denetim i seferberliği kapsamında restoranları denetledi.

Söz konusu işletmeler, hijyen koşulları ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu bakımından denetlenerek ürünlerden numune alındı.

Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, yaptığı açıklamada, tüketicinin sağlıklı gıdaya ulaşması amacıyla denetim lerin yıl boyunca aralıksız devam ettiğini söyledi.