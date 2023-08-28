Restoran sahibine dambıl barı ile saldırı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde garson olarak çalıştığı restoranın sahibi Levent Bulut’a (44), dambıl barı ile saldırıp, 100 bin lirasını gaspeden Diyar Köse (18) ile ona yardım eden iş arkadaşları H.T. (17) ve S.Ş. (18) yakalandı. Köse’nin dikkat çekmemek için olay sonrası arkadaşları ile restoranda çalışmaya devam ettiği belirlenirken; şüphelinin kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, 21 Ağustos’ta saat 02.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi Turgutreis Caddesi’nde meydana geldi. Neyzen Tevfik Caddesi’ndeki restoranını kapatan Levent Bulut, gece saatlerinde çantasındaki 100 bin lira ile motosikletine binip, yaşadığı siteye geldi. Motosikletini park edip, evine yönelen Bulut’a, maskeli ve şapkalı bir kişi dambıl barı ile saldırdı. Bulut kanlar içinde kalırken, şüpheli 100 bin lirayı da gasbedip, kaçtı. Komşusu tarafından hastaneye götürülüp, yoğun bakıma alınan Bulut, ifade verip, 2 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu.

POLİS, 200 KAMERADAN GÖRÜNTÜ İZLEDİ

Çalışma başlatan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede 200 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. İncelemede, Gümbet Değirmenler mevkisinde şüphelinin kıyafetleri ile Bulut’a ait çanta bulundu. Şüphelinin Bulut’un işlettiği restoranda garson olarak çalışan Diyar Köse olduğu tespit edildi. Köse’nin kaldığı adresi belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Köse ile ona yardım eden ve aynı restoranda garson olarak çalışan H.T. ve S.Ş. kaldıkları lojmanda yakalandı. 3 şüpheli, gözaltına alındı.

OLAYDAN SONRA DA RESTORANDA ÇALIŞMIŞLAR

Diyar Köse’nin, Bulut’un işletmeden çıkış saatini iş arkadaşları H.T. ve S.Ş.’den öğrendiği, evinin önüne gidip, 25 dakika beklediği tespit edildi. Köse’nin dambıl barı ile gerçekleştirdiği saldırı sonrası para dolu çantayı alıp, Değirmenler mevkisine gittiği ve burada kendisine yardım eden şüphelilerle buluştuğu belirlendi. Köse’nin dikkat çekmemek için olay sonrası gasbettiği paradan pay verdiği şüpheliler ile restoranda çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı. Ayrıca Köse’nin saldırı sonrası çanta ile bölgeden uzaklaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Diyar Köse tutuklanırken, H.T. ve S.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)