Resmi Gazete’de yayımlandı: 57 ilin valisi değişti

Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi’ne göre; 57 il valiliğine yeni isimler atandı. Karar kapsamında Adana Valisi Süleyman Elban, İzmir Valiliği’ne; Malatya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Valiliği’ne; Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Valiliği’ne; Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ise Trabzon Valiliği’ne atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları kapsamında 57 il valiliğine yeni isimler atandı. Ataması yapılan valiler ise şöyle;

Adana Valiliği’ne, Yavuz Selim Köşger; Ağrı Valiliği’ne, Mustafa Koç, Aksaray Valiliği’ne, Mehmet Ali Kumbuzoğlu; Amasya Valiliği’ne, Yılmaz Doruk; Antalya Valiliği’ne, Hulusi Şahin; Ardahan Valiliği’ne, Hayrettin Çiçek; Artvin Valiliği’ne, Cengiz Ünsal; Aydın Valiliği’ne, Yakup Canbolat; Balıkesir Valiliği’ne, İsmail Ustaoğlu; Bayburt Valiliği’ne, Mustafa Eldivan; Bilecik Valiliği’ne, Şefik Aygöl; Bingöl Valiliği’ne, Ahmet Hamdi Usta; Bitlis Valiliği’ne, Erol Karaömeroğlu; Burdur Valiliği’ne, Türker Öksüz; Bursa Valiliği’ne, Mahmut Demirtaş

Çankırı Valiliği’ne, Mustafa Fırat Taşolar; Çorum Valiliği’ne, Zülkif Dağlı; Denizli Valiliği’ne, Ömer Faruk Çoşkun; Düzce Valiliği’ne, Selçuk Aslan; Edirne Valiliği’ne, Yunus Sezer; Erzincan Valiliği’ne, Hamza Aydoğdu; Erzurum Valiliği’ne, Mustafa Çiftçi; Eskişehir Valiliği’ne, Hüseyin Aksoy; Giresun Valiliği’ne, Mehmet Fatih Serdengeçti; Gümüşhane Valiliği’ne, Alper Tanrısever; Hakkari Valiliği’ne, Ali Çelik

Iğdır Valiliği’ne, Ercan Turan; İzmir Valiliği’ne, Süleyman Elban; Kahramanmaraş Valiliği’ne, Mükerrem Ünlüer; Karabük Valiliği’ne, Mustafa Yavuz; Karaman Valiliği’ne, Hüseyin Engin Sarıibrahim; Kırıkkale Valiliği’ne, Mehmet Makas; Kilis Valiliği’ne, Tahir Şahin; Kütahya Valiliği’ne, Musa Işın; Malatya Valiliği’ne, Ersin Yazıcı; Manisa Valiliği’ne, Enver Ünlü; Mardin Valiliği’ne, Tuncay Akkoyun; Muğla Valiliği’ne, İdris Akbıyık

Muş Valiliği’ne, Avni Çakır; Nevşehir Valiliği’ne, Ali Fidan; Ordu Valiliği’ne, Muammer Erol; Rize Valiliği’ne, İhsan Selim Baydaş; Sakarya Valiliği’ne, Yaşar Karadeniz; Samsun Valiliği’ne, Orhan Tavlı; Siirt Valiliği’ne, Kemal Kızılkaya; Sinop Valiliği’ne, Mustafa Özarslan; Şanlıurfa Valiliği’ne, Hasan Şıldak; Şırnak Valiliği’ne, Cevdet Atay; Tekirdağ Valiliği’ne, Recep Soytürk; Trabzon Valiliği’ne, Aziz Yıldırım; Tunceli Valiliği’ne, Bülent Tekbıyıkoğlu; Yalova Valiliği’ne, Hülya Kaya; Yozgat Valiliği’ne, Mehmet Ali Özkan ve Zonguldak Valiliği’ne, Osman Hacıbektaşoğlu.

(DHA)