Resmen açıklandı: Acun Ilıcalı’nın takımına tanıdık isim…

Acun Ilıcalı’nın satın aldığı Hull City, teknik direktörlük koltuğuna Şota Arveladze’nin getirildiğini duyurdu. Hull City, Şota Arveladze ile 2,5 yıllık sözleşme imzalarken, Gürcü teknik adam ilk duygularını kulübün resmi sitesine açıkladı.

İngiltere Championship takımlarından Hull City, teknik direktörlüğe tanıdık bir ismi getirdi. Acun Ilıcalı, Hull City’yi satın aldıktan sonra 2,5 senedir takımın başında olan Grant McCann ile yolları ayırma kararı almıştı. Ilıcalı, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Şota Arveladze’yi Hull City’de teknik direktörlük koltuğuna oturttu.

Hull City kulübü, Acun Ilıcalı’nın yakın arkadaşı olan Şota Arveladze ile 2,5 yıllık anlaşma imzalandığını Twitter’dan duyurdu.

Futbolculuk kariyerinde Türkiye’de Trabzonspor forması giyen Gürcü antrenör, Ajax, Glasgow Rangers, AZ Alkmaar ve Levante takımlarında da mücadele etti. Teknik adamlık kariyerine Hollanda’nın AZ Alkmaar takımında yardımcı antrenör olarak başlayan Arveladze, Louis van Gaal, Ronald Koeaman ve Dick Advocaat gibi isimlerle birlikte çalıştı.

2010-2012 yılları arasında Kayserispor ile teknik direktörlüğe adım atan ardından Kasımpaşa, Trabzonspor, Maccabi Tel Aviv takımlarını çalıştıran Şota Arveladze, son olarak Özbekistan takımlarından Pakhtakor’da görev yaptı. Üç farklı ülkede beş kulüple 300’den fazla maça çıkan Şota Arveladze, yüzde 50’nin üzerinde bir galibiyet yüzdesine sahip.

ÖZBEKİSTAN’DA KUPALI YILLAR

Özbekistan’da 3 yıllık görev süresinde iki Özbekistan Süper Ligi şampiyonluğu dahil 5 kupa kazanan Şota, Asya Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale ulaştı. 48 yaşındaki teknik adam, Aralık 2020’den beri hiçbir takımın başında yer almıyordu.

“AİLEM GURUR DUYUYOR”

Hull City’nin resmi sitesine konuşan Arveladze, şu ifadeleri kullandı: “Bana bu fırsatı veren herkese teşekkür etmek istiyorum.Futbolda bu sektörde olan herkes İngiltere’de çalışmak ister ve gerçekten çok mutluyum. Ailem benimle gurur duyuyor. Çok motiveyim ve bu kulübün sahip olduğumuz genç yeteneklerle ve kaliteyle iyi şeyler yapabileceğini göstermek için sabırsızlanıyorum.”

“BİRLİKTE KAZANALIM”

“Çok yaratıcı, yetenekli ve tecrübeli oyuncularımız var. Swansea maçında taraftarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Gerçekten iyi futbol ve hücum futbolu göstermek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ana hedef her zaman kazanmak olacak. Taraftarlar gelip sevdikleri kulüp için tezahürat yapmalı. Harika oyuncularımı var ve onları izlemekten zevk almalılar. Birlikte tezahürat yapalım ve birlikte kazanalım.”