Renard, Moriyasu Pedri ve Gavi

Dünya Kupası’nda sular ısınmaya başlıyor. İlk maçlar tamamlandı, herkes birbirini gördü. Sürprizler, hayal kırıklıkları, yıldızı parlayanlar…

Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard ile Japonya’nın hocası Hajime Moriyasu ilk maçlara damga vurdular. Daha önce Zambiya ve Fildişi Sahilleri’ni Afrika şampiyonluğuna taşıyan Fransız hoca, Suudi Arabistan’ın 2-1’lik Arjantin galibiyetinin mimarıydı. 2019’da başladığı görevinde önce takım savunmasını oturttu. Ofsayt taktiğini kusursuz oynattı, Messi ve arkadaşlarını sahada çaresiz bıraktı.

Japonya’nın Almanya’yı 2-1 yendiği maçta Moriyasu, bir teknik adamın oyuncu değişiklikleriyle bir takımın çehresini nasıl değiştirebildiğinin dersini verdi.

Xavi-İniesta ikilisi yıllarca hem Barcelona’ya hem de İspanya’ya şampiyonluklar kazandırdı. İspanyolların artık yeni bir ikilisi var. Gavi (18) ve Pedri (19)… Önümüzdeki 14-15 yılın en çok konuşulacak ikilisi olacaklarını gösterdiler.

Kanada, Belçika’ya yenilmesine oyun temposuyla can yakabileceğini gösterdi.