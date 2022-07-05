Rekabetin hakkını verin

Gazetelere bakıyorum, spor programlarını izliyorum, sanki takımlarımız Türkiye’de değil Premier Lig’de oynuyor. Teknik adamlara da futbolculara da abartılı bir övgü var. Aslında bu, yıllardır yapılıyor. Ancak işin aslı, lig başladığında ortaya çıkıyor. Övgüler, yerini sert eleştirilere bırakıyor.

Bunun yanında kulüpleri yönetenler sanki mükemmel bir takım kurulmuş edasıyla bu övgülerin yapılmasına neden olanlar kendileri değilmiş gibi sezon içinde işler kötüye gitmeye başladığında yanlışlarını örtmek için rakip takımları eleştirip çıkış yolu arıyor. Doğal olarak futbol kalitesine değil renklere âşık taraftarlar bundan etkileniyor, tribündeki düşmanlığın fitili ateşleniyor.

Avrupa’daki rekabet ise kaliteden, güzel futboldan yana. Yöneticisi, futbolcusu, hocası, taraftarı, hepsi biliyor ki, rakibin ne kadar güçlüyse sen de o denli güçlü olmalısın. Avrupa kulüpleri futbolu geliştirmek, güzelleştirmek için kafa yorarken bizim yöneticiler başarısızlığa kılıf aramanın peşinde koşuyor.

Sayın Rahmi Koç bir röportajında neden büyük olduklarının, “Amerikalıların bir sözü vardır. Ya kimsenin yapmadığı işi yapacaksın, bunu yapamıyorsan herkesin yaptığı işi en iyi yapacaksın” diye açıklamıştı. Tüm kulüp yöneticilerine örnek olmalı bu söz.