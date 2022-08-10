Rekabet Kurulu Martı’ya soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, Martı İleri Teknoloji AŞ’ye yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Martı İleri Teknoloji AŞ’nin ilgili ürün pazarında hakim durumda bulunduğu ve rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleriyle hakim durumunu kötüye kullanarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.