Rekabet Kurulu, Ferrero’ya soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği iddiasına yönelik olarak soruşturma açtı. Soruşturma sürecinde, firmanın, fındık alım pazarında hâkim durumda olup olmadığı incelenecek.

Rekabet Kurulu, Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ’ye yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Soruşturma açılmasına dair karar Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer aldı. Açıklamada şu bilgiler aktarıldı:

“ÖN ARAŞTIRMA KARARA BAĞLANDI: Ferrero International S.A. ve iştiraklerinin fındık pazarında, üretimden itibaren, alım, kırım ve ihracat aşamasına kadar tüm seviyelerdeki eylemleri ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

BULGULARI CİDDİ VE YETERLİ BULUNDU: Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 03.11.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 22-50/734-M sayı ile karar verdi.”

Soruşturma kapsamında Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ’nin, fındık alım pazarında hâkim durumda olup olmadığı, fındık alım pazarındaki fiyatlama davranışlarının sömürücü/haksız nitelikte bulunup bulunmadığı, fındık alım pazarında fiili münhasırlık uygulayıp uygulamadığı, sözleşme yapmanın reddi niteliğinde uygulamaları olup olmadığı incelenecek. (ANKA)