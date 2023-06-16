Rejimi değiştirme hayali

Kimileri, Mehmet Şimşek’in istifa edeceğini…

Devlet’in iflâs edeceğini iddia ediyor…

Gerekçeleriyse…

Şimşek’in yakın çevresine…

Erdoğan’dan şikâyetçi olduğu iddiaları…

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Önce ikinci iddiayı hemen yalanlayayım…

Devletler iflâs etmez…

Ancak:

İşgal edilir…

Çünkü…

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İflâs; varlıkların, borçları ödeyemeyecek olma durumudur…

Ki…

Bugüne kadar…

Dış borcu milli servetinden daha fazla olan bir devlet görülmüş şey değil…

Türkiye’nin milli serveti yaklaşık:

6 trilyon dolar…

Dış borç stoku ise:

120 milyar dolar civarındadır…

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Şimşek’in Erdoğan’dan şikâyetçi olduğu iddialarına gelince:

Bu makama gelmiş kişiler…

Böyle konuları:

Yatağını paylaştığı kişiyle bile konuşmaz…

O nedenle…

Ve daha yolun başındayken…

Şimşek’in Erdoğan’dan yüksek sesle şikâyetçi olacağına da…

İstifa edeceğine de:

İhtimal vermem…

★

Kaldı ki…

Kış ortalarında turizmcilerle yaptığım görüşmelere dayanarak:

“Önümüzdeki aylarda çok yağmur, yazın da turizmden döviz yağacak, Kemal Bey cumhurbaşkanı seçilirse su ve döviz bolluğuyla büyük şans yakalamış olacak” demiştim…

★

Kemal Bey seçilemedi…

O şans Erdoğan’a…

Daha doğrusu:

Mehmet Şimşek’e güldü…

★

Bu yaz, turizm gelirleri sayesinde döviz krizi yaşanmayacağı kanaatindeyim…

Kaldı ki…

Kamunun döviz borcu da döndürülemeyecek gibi değil…

★

Özel sektör borcuysa:

Kamuyu ilgilendirmez…

Büyük ihtimalle (Durgunluk nedeniyle) temerrüde düşecek şirketler olacak…

Ama…

Sayı çok fazla olmayacağı için…

Onların temerrüde düşmeleri de:

Devletin itibarını zedelemeyecek…

★

Eylül’den itibaren de Şimşek ve Merkez Bankası sabırla…

Ve Erdoğan’ı devre dışında bırakarak yollarına devam edebilirlerse…

Hem Rusya ve Çin’den…

Hem Körfez’den…

Ve hatta hem de AB’den ihtiyacımız olan döviz girişi olacak…

★

Tekrar olacak ama olsun…

Ensenizi karartmayın…

Erdoğan bundan sonra “tek adamlık” oynayamayacak…

Bahçeli’nin anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili çıkışından sonra…

260 milletvekiliyle:

Rejimi değiştirme hayalinden de vazgeçecek…

★

NOT:

Bütün bunların gerçekleşebilmesi için:

Erdoğan’ın müdahalelerine izin verilmemesi şart…

Daha önce



Padişah’a:

“Ne kadar dostunuz var?” diye sordular…

“Tahttan inince anlayacağım” dedi…

★

Kemal Bey bunu belli ki:

Erdoğan’dan önce anlayacak…

Darısı başımıza

İktidarın:

“Bizi kıskanıyorlar” iddiasında bulunduğu ülkelerden biri İngiltere…

Bizi kıskandığı iddia edilen bu ülkenin Saray’ı (Muktediri)…

Günümüzden 808 yıl önce…

“Magna Carta Libertatum/Büyük Özgürlük Fermanı” isimli yasayı (Ki bir bakıma İngiliz anayasasıdır) kabul etti…

★

Yasa…

Saray’ın çiftçilerden kafasına göre vergi toplamasını…

Kafasına göre harcamasını engelliyordu…

Yani…

Yasanın kabulüyle:

Saray dilediği zaman…

Dilediği kadar vergi salamayacak…

Topladığı vergileri…

Nerede ve nasıl harcadığının hesabını verecekti…

★

İngiliz halkı 808 yıldır…

Temsilcileri aracılığıyla…

Saray’ın (Ya da hükümetlerin) kafalarına göre vergi salmalarına izin vermiyor…

Temsilcileri (Parlamento) aracılığıyla…

Hem ödeyeceği vergi oranlarını tespit ediyor…

Hem de hükümetlere:

“Ödediğim vergiyi nasıl ve nereye harcadın?” diye hesap soruyor…

★

Darısı başımıza…

Endişe

Karadeniz’de mezarlığa iki kişilik eğitim uçağı düşmüş…

Belediye:

Enkazdan 256 ceset çıkarmış…

Ve…

Ölü sayısının artmasından:

Endişe ediyorlarmış…

Görüşmesin mi?

İş dünyasının “en köklü ve en büyük” sivil toplum örgütlerinden TÜSİAD’a…

Çok ağır sözler söyleyerek:

Kapıları kapatmıştı.

★

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün TÜSİAD yöneticileriyle İstanbul’da görüşecek.

Amman ha!..

Lütfen:

“Görüşmesin” dediğimi zannetmeyin…

Elbette görüşsün…

Görüşmeli…

Çünkü…

★

TÜSİAD’la kavga eden bir hükümet…

Önce ülkenin…

Sonra da kendisinin ayağına mermi sıkmış olur…

Mümkün değil

FED, politika faizini:

5-5.25 aralığında sabit tuttu…

ABD’de yıllık enflasyon %4.1…

Yani…

FED’in gösterge faizi…

Enflasyonun 115 baz puan üzerinde…

★

FED komite üyeleri, faiz kararını:

Oy birliğiyle aldı…

Başkan Powell yaptığı açıklamayla:

“Kimseye işime müdahale izni vermem” dedi…

Başkan Biden da FED Başkanı’na:

“Ne yaptın kardeşim?.. Sen atanmışsın ben seçilmişim” diye babalanmadı…

★

Türkiye’de bu model uygulanmadığı sürece…

Ekonomide iyileşme:

Mümkün değil…

Alkışı hak etti…

Eğitimsiz…

Cahil…

Din afyonuyla uyutulmuş…

Üstün ırk gazıyla avutulmuş yığınlar:

Algıya olgudan…

Yalana doğrudan:

Daha kolay inanırlar…

★

“Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi, onlar başkaları yapıyor sandılar. Sandıktan onu anladık” açıklamasıyla…

Bu sosyolojik gerçeği, nefis bir espriyle anlatan Eda Ece…

Alkışı hak etti…

İkisi de değil

Kimi sosyal medya fenomeni arkadaşlarımız:

“Ortodoks politikalar” için “bilimsel” tanımını kullanıyor…

Hemen düzelteyim…

★

Ne Ortodoks ekonomi politikalar bilimseldir…

Ne de Heterodoks politikalar…

Her iki model de…

Siyasî…

İktisadî…

Ve hatta:

Sınıfsal tercihtir…