Rejim değişikliği, Ege’de sınırları değiştirdi mi?

Türkiye’nin sınırlarını belirleyen; Türkiye Cumhuriyeti’ni, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak uluslararası alanda meşrulaştıran rejim, 16 Nisan’da 2017’de değiştirildi!

AKP hükümeti eliyle yaşanan bu rejim değişikliği sürecinde, komşu ülkelerle sınırlarımızı belirleyen, ülkelerin de uluslararası statüleri ve sınırları değişti.

Elbette kuzey sınırlarımızı belirleyen anlaşmaları imzaladığımız, SSCB’nin parçalanması daha önce gerçekleştiği için artık kuzey sınırımızı belirleyen uluslararası anlaşmalar 1990’lı yıllardan beri havada kaldı.

Diğer yandan güneyde, Irak ve Suriye de parçalandığı için sınırlarımızın ne olduğu meçhuldür! Eline su şişesini alan, geze geze Türkiye’nin istediği şehrine gelebilmektedir. İstediği ikametgâha, boş ya da dolu fark etmez adını yazdırabilmektedir!

Tabi ki bu bir hükümet politikasıdır!

İktidar, Gaziantep Üniversitesi eliyle Suriye’nin kuzeyinde fakülteler ve yüksekokullar açmıştır. Bölgede, okul, hastane, karakol, yerleşim yeri hatta organize sanayi bölgesi açmaktadır.

Sanki Suriye’nin kuzeyi bize verilmiş de kimsenin haberi yokmuş gibi davranılmaktadır.

Diğer yandan güneybatı ve batı sınırlarımız, son günlerde gerek adalar gerek Kıbrıs gerekse Libya ile ilgili deniz sınırları konusu ile gündemde yer almaktadır.

Yunanistan’a, adaları işgali ve silahlandırması ile sözde tepkiler verilmektedir. Yunanistan ise çok rahat elini kolunu sallayarak Ege’de her istediğini yapmaktadır.

Yunanistan’a bu özgüveni veren nedir, kimdir?

ABD mi?

Hayır!

Yunanistan’a bu özgüveni veren geçmiş sınırlarını belirleyen Türkiye rejiminin değişmiş olmasıdır!

Rejimin imzaladığı başta Lozan ve Möntro Anlaşmaları, rejim yoksa geçerliliği de yoktur!

AKP hükümeti de bu gerçeği Türk Milleti’nin bilmemesi için çok çaba sarf etmektedir.

İktidar tarafından bilinçli olarak yayılan ve hafızalara kazınan, Lozan’ın süresi 2023’te bitiyor yalanı bu yüzden yayılmıştır.

Tabi ki bu program, AKP’nin 2023 seçimlerini kazanması üzerine yazılmış bir programdır!

2023’te seçimleri tekrar kazandığında, nasıl olsa Lozan süresi doldu yalanı yutturulduğu için hem adaların işgali hem de KKTC’nin, GKRY’ye ilhakını gizleyebilecekti.

İktidar; kazandığında, koltuğunun altında bekleyen federatif anayasayı hemen uygulamaya koyacağı için hiç kimse fark etmeyecekti.

Bugün gelinen noktada, 2023 seçimlerini kazanamayacağını gören iktidar, yeni yollar aramaya başlamıştır.

Bunlardan birisi de TBMM’deki Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’dir.

Türk Milleti’nin rejim değişikliğinin ne anlama geldiğini bilmemesi için yaklaşan seçimlerde, gerçeği söyleyen herkese bu kanun uygulanacak ve gerçekleri dile getirmesi engellenecektir.

Tabi ki korku yayarak tabi ki bağımsız ve gerçeği yazan basınımıza, en ağır cezalar verilerek bu gerçekleştirilmek istenmektedir.

Bu kanun teklifi yasalaşınca bunları söylemek bile suç sayılacaktır.

Korkunun ecele faydası yoktur!

Kargaşadan ve gerçeği söylemekten korkmayalım!

100 yıl önce korkutamadılar!

Korkma!