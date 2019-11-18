Reformdu… Suç değildi ya!..

Yargı reformu…TBMM’de kabul edileli 1 ay oldu… İçinde, “haber verme ve eleştiri sınırlarını aşmayan düşünce açıklamaları suç olmayacak” düzenlemesi vardı!.. İşe yaradı mı?. Hayır… Masaldan ibaret olduğu ortaya çıktı!..

Gazeteci kökenli arkadaşım CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, 1 ay sonunda gelinen ibretlik tabloyu gözler önüne serdi. İktidarın “reform” diyerek uyguladığı aldatmacaları açık seçik ortaya koydu, “Reform özgürlük getirmedi. Hani haber ve eleştiri suç olmayacaktı” dedi. Çakırözer sıraladı;

RABİA NAZ’IN ÖLÜMÜNÜ ARAŞTIRAN GAZETECİLER GÖZALTINA ALINDI .

AHMET ALTAN 1138 GÜN TUTUKLUKTAN SONRA YENİDEN TUTUKLANDI.

EMNİYET, TEŞKİLATTAKİ MENZİL YAPILANMASINA DİKKAT ÇEKEN GAZETECİYİ SUÇLADI.

‘KRİZ VAR’ DİYENLER YARGILANIYOR, TERÖRİSTLİKLE SUÇLANIYOR, YENİ CEZALAR GELİYOR.

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CHP’li Çakırözer, 1 ay önce Meclis’te kabul edilen yargı reformunun; haber yazan, eleştirisini dile getirenlerin gözaltına alınmasını, haklarında soruşturma başlatılmasını, haksız hukuksuz iddianamelerle suçlanmasını engellemediğine işaret etti. Çakırözer, “Gazeteciler yine gözaltına alınıyor. Giresun Eynesil’de Rabia Naz Vatan’ın ölümünü aydınlatmaya çalışan gazeteciler Canan Coşkun ve Kazım Kızıl gözaltına alındı, daha sonra serbest bırakıldı. İzmir’de 11 Kasım’da gözaltına alınan iki gazeteci tutuklandı. 1 aylık süreçte Sözcü Gazetesi’ne yönelik akıl almaz FETÖ’cülük suçlamasıyla başlatılan yargılama devam etti. Cumhuriyet Gazetesi’nde aynı suçlama ile başlatılan ancak Yargıtay tarafından bozulan yargılama 21 Kasım’da yerel mahkemede yeniden başlayacak. Hani sadece eleştirmek, sadece haber yapmak suç olmayacaktı” dedi.

Eleştiriye zerre kadar tahammülü olmayan iktidar, güya reform yaptı!.. Bakın, 1 aya daha neler sığdırdı;

Devlet kurumlarının, kuruluşlarının gazetecilerin yazılarında haberlerinde dikkat çektiği sorunlara eğilmek yerine gazetecileri hedef aldığını belirten Çakırözer, “Gazeteci Tolga Şardan T24’teki yazısında, 30 yıldır yakından takip ettiği Emniyet teşkilatındaki Menzil tarikatı yapılanmasına dikkat çekti. Emniyet Genel Müdürlüğü gazeteci Şardan hakkında suç duyurusunda bulundu. Hani haber ve eleştiri suç değildi?” ifadelerini kullandı.

Ekonomik krizle ilgili tespitler yapan, sorunların nasıl çözüleceğine işaret eden gazeteciler, yazarlar hakkında soruşturmalar ve yargılamalar da tam gaz devam ediyor. Çakırözer’in raporundan devam;

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu suç duyurusunda bulundu, ‘kriz var’ diyen gazeteciler hakkında dava açıldı, yargılama devam ediyor. Yetmedi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomideki kötü gidişatı yazan, değerlendiren uzmanları terörizm ile bir tuttu. Yine yetmedi, ekonomiye yönelik olumsuz eleştirilere para cezası verilmesine yönelik düzenleme yapılacağını öğrendik. Yargı Reformu’nun açıklandığı günden itibaren söyledik. Haber verme, eleştirme sınırlarını kimin aşıp aşmadığını kim belirleyecek, diye sorduk. Şimdi eleştiriyi cezalandırmak için yeni düzenlemelere hazırlanılıyor. Sorunları çözmek hedeflenmiyor, yine gazeteciler yazarlar hedef alınıyor. Hani haber ve eleştiri suç değildi.”

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Utku Çakırözer, tehlikeli giden bir sürece tekrar dikkat çekti. Yargılama süreçlerindeki haberi ve eleştiriyi suç olarak gören anlayışın sokağa da yansıdığını belirten Çakırözer, “Gazeteciler hedef gösteriliyor ve sokak ortasında saldırıya uğruyor. En son Eskişehir Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hakkı Sağlam, Yunus Emre Devlet Hastanesi’ndeki rapor skandalını yazdıktan sonra güpegündüz saldırıya uğradı” ifadelerini kullandı.

Çakırözer, Yargı Reformu’nun ardından çizdiği bu 1 aylık tabloyu, “1 aylık yargı reformu özgürlük getirmedi. ‘Bundan sonra haber yapmak suç olmayacak’ dediler, biz de ‘Yargıda zihniyet değişmeden hiçbir şey değişmez’ dedik. Savcılar ve hakimlerin haberleri, eleştirileri otomatik olarak suçlama alışkanlıkları var. Devlet kurumlarının, kuruluşlarının,

bakanlıkların sorunları çözmek yerine, sorunlara işaret edenleri cezalandırma alışkanlıkları var. Bu alışkanlıktan vazgeçilmeden yargıda yapılacak hiçbir reform haber ve eleştiriyi özgürleştirmeyecek” diye sözlerini noktaladı.

Biz gazeteciler, kamu vicdanı adına görevimizi yaparız. Terzi kendi söküğünü dikemezmiş!.. Teşekkürler Utku…