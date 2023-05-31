Recep Tayyip Erdoğan Vakfı kuruldu

Recep Tayyip Erdoğan Vakfı kuruluşuna ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Vakfın mal varlığının 120 bin lira olduğu bildirilen ilanda, “Vakfın sona ermesi halinde tasfiyesinden arta kalan mal varlığı, kurucular kurulunun uygun göreceği bir vakıf veya kamu kurumuna devredilir.” hükmü yer aldı.

İstanbul’da kurulan vakfın yönetim kurulunda Necmeddin Bilal Erdoğan , Vedat Demiröz, Mehmet Tevfik Göksu, Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Hüseyin Aydın, Ahmet Özel, Nuri Aksu yer aldı.