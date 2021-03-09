Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanlarda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puanı esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

Başvurular, 09-23/03/2021 tarihleri arasında istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta ile Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

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