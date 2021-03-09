Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor
Haberler Gündem

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanlarda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puanı esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

Başvurular, 09-23/03/2021 tarihleri arasında istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta ile Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye dayak kamerada

Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye dayak kamerada

Vezirköprü Belediyesi ihale ile taşınmaz kiraya verecek

Vezirköprü Belediyesi ihale ile taşınmaz kiraya verecek

Bakan Soylu açıkladı: Yurt içindeki terörist sayısı 300’ün altına geriledi

Bakan Soylu açıkladı: Yurt içindeki terörist sayısı 300’ün altına geriledi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor
Gündem