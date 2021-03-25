Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak. Merkezi sınav (ALES) muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilecek.

Başvurular 7 Nisan tarihine kadar şahsen veya posta yolu ile yapılabilecek.

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