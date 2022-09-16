Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin boş bulunan kadrolarına Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde şahsen veya posta yoluyla doktor öğretim üyesi kadroları için kadronun bulunduğu birime yapılacaktır. Postadan kaynaklı gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

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