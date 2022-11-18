Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 19 öğretim ve araştırma görevlisi alıyor

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne 19 öğretim ve araştırma görevlisi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim elemanı alımı yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 2.12.2022

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