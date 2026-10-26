Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior ile 11 Ekim'de yollarını ayıran Virginia Fonseca, üç çocuğunun babası olan eski partneriyle yeniden bir araya geldi. Ünlü isim, eski sevgilisiyle nişanlandığını ve kısa süre içinde evleneceklerini açıkladı.

Real Madrid forması giyen Vinicius Junior ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Virginia Fonseca'nın özel hayatında sürpriz bir gelişme yaşandı. 11 Ekim'de yıldız futbolcuyla ayrıldığını duyuran Fonseca, aradan geçen 15 günün ardından eski partneriyle yeniden birlikte olma kararı aldı.

ÜÇ ÇOCUĞUNUN BABASIYLA YENİDEN BİR ARADA

Virginia Fonseca, üç çocuğunun babası olan eski partneriyle ilişkisine bir şans daha verdi. Yeniden bir araya gelen çift, bu kez evlilik kararı alarak nişanlandı. Fonseca'nın nişan haberini duyurması, ünlü ismin özel hayatında yeni bir dönemin başladığını gösterdi.

KISA SÜRE İÇİNDE EVLENECEKLER

Nişanlandığını açıklayan Fonseca, evlilik için uzun süre beklemeyeceklerini de belirtti. Ünlü isim, kısa süre içinde nikâh masasına oturacaklarını duyurdu.