Real Madrid, İspanya Kral Kupası’nın yarı finalinde

İspanya Kral Kupası’ndaki derbi maçta Real Madrid , Atletico Madrid ‘i uzatma sonunda 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Kupayı 19 kez müzesine götüren Real Madrid ile 10 şampiyonluğu bulunan Atletico Madrid , çeyrek finalde karşılaştı.

Ev sahibi Real Madrid , Atletico Madrid ‘den Morata’nın 19. dakikada attığı gole, 79. dakikada Rodrygo ile cevap verdi. Normal süre 1-1 tamamlanınca uzatmalara gidildi.

Atletico Madrid , Savic’in 99. dakikada gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Rakibinin eksik oynamasını iyi değerlendiren Real Madrid , Benzema’nın 104 ve Vinicius’un 120+1’inci dakikadaki golleriyle maçı kazandı.

Diğer eşleşmede ise Valencia’yı 3-1 mağlup eden Athletic Bilbao adını yarı finale yazdırdı. (AA)