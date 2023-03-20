Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesinin fiyatının 10 TL olduğunu açıkladı. Balcı, “Geçen sene ile bu sene arasında yaklaşık yüzde 60-62 fiyat değişikliği meydana geliyor” dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bugün federasyon genel merkezinde Ramazan pidesi fiyatıyla ilgili açıklama yaptı. Deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi de veren Balcı, şunları söyledi:

“GEÇEN YIL PİDE FİYATI 6 LİRAYDI”

“Geçen yıl pide fiyatının 300 gramın 6 TL olduğunu yani kilogram fiyatın 20 lira olduğunu görüyoruz. Bu sene Türkiye genelinde 300 gramı 10 lira olarak uygulanacak. Bunun da kilogram fiyatı 33 TL’ye denk geliyor. Yani geçen sene ile bu sene pide arasında yaklaşık yüzde 60-62 bir fiyat değişikliği meydana geliyor.

Geçen sene pidelik un 265 lirayken bu sene pidelik unun fiyatı 550-600 lira civarında. Geçen sene susam 33 lirayken bu sene 60 TL, yaklaşık yüzde 100 artış varken; işçilik geçen sene 7-8 bin lirayken bu sene 15 bin ve üzeri seyretmektedir.”

Balcı, tüm illerde pide fiyatlarının kilogram başına 33 liraya geçmeyeceğini söyledi.

“EKMEK FİYATINDA BİR DEĞİŞİKLİK YOK”

Balcı, “Ekmek fiyatında bir değişiklik yok, ülke genelinde ekmek 5 TL. Gündemimizde ekmek fiyatında bir değişiklik bulunmuyor” dedi. (ANKA)