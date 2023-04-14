Ramazan Bayramı’nda otoyol ve köprüler ücretsiz

Cumhurbaşkanı Kararı ile Ramazan Bayramı’nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla; yap- işlet- devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00’dan 24 Nisan pazartesi 07.00’ye kadar ücretsiz olacak.

Marmaray, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu, Başkentray ve İZBAN ile belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri ise 21 Nisan saat 00.00’dan 23 Nisan saat 00.00’e kadar ücretsiz olacak. (DHA)