Ramazan ayı sağlık açısından fırsata çevrilebilir

Ramazan ayı boyunca aç kalınan sürelerin ardından dengeli beslenmeyle oruç tutulan sürecin sağlık açısından fırsata çevrilebileceğini belirten Dahiliye Uzmanı Dr. Hasan Levent, “Aç kaldığımız süreçte vücudumuz hücresel temizliğe girmektedir” dedi.

Ramazan ayı boyunca aç kalınan süre zarfında insan vücudu normalinden daha farklı çalışmaya başlıyor. 11 ay boyunca alınan besinlerle birlikte vücutta oluşan toksik maddeler, 1 aylık oruç sürecinde yok oluyor. Az besin tüketimiyle gün içinde sindirime harcanacak olan enerji ve oksijen, hücre yenilenmesi için kullanılıyor. Hücrelerin yenilenmesiyle 1 aylık sürenin sonunda vücut büyük ölçüde temizlenmiş oluyor. Uzmanlar ise 1 aylık açlık sürecinde dengeli beslenmeyle Ramazan ayının sağlık açısından büyük bir fırsat olabileceğini söylüyor.

“Aç kaldığımız süreçte vücudumuz hücresel temizliğe girmektedir”

Oruç tutulan sürede aç kalan vücudun hücresel temizlik ile yenilenmeye başladığını belirten Uzman Dr. Hasan Levent, Ramazan ayı sonunda daha sağlıklı bir vücuda sahip olabileceğimizi ifade etti. Normal zamanda sindirim için kullanılan enerji ve oksijenin hücre yenilenmesi için kullanıldığını belirten Levent, “Vücudumuza 11 ay boyunca gün içerisinde besin alıyoruz. Bu gıdalar sindirildikten sonra metabolik artıklar dediğimiz toksik maddeler meydana geliyor. Ramazan ayı boyunca oruç tutarken aç kaldığımız süreçte vücudumuz otofaji dediğimiz hücresel temizliğe girmektedir. Otofaji aç kalma sürecinde meydana gelir. Bu açlık süresinin sonunda vücuttaki zararlı ve sağlıksız hücreler ve hücrelerde biriken toksik maddeler, bakteriler temizlenir. Bu şekilde vücut daha sağlıklı hücrelere kavuşur. Oruç sürecinde aynı zamanda vücutta metabolik değişimler meydana gelir. Metabolizma yavaşladığı için hücrelerimiz kendilerini yenileme fırsatı bulur. Vücut sindirim için kullanacağı enerjiyi ve oksijeni hücre yenilenmesine kullanır. Hem otofaji olayı hem de metabolizma yavaşlaması sonucunda hücrelerimiz yenilenmiş olur. Bu şekilde daha sağlıklı bir vücuda sahip olmaktayız” dedi.

“Ramazan ayını sağlık açısından fırsata çevirebiliriz”

Hücre yenilenmesi esnasında dikkatli beslenmeyle birlikte Ramazan ayının fırsata çevrilebileceğini belirten Dr. Hasan Levent, şu ifadeleri kullandı:

“Otofaji ve metabolizma yavaşlamasının yanında beslenme ile Ramazan ayını sağlık açısından fırsata çevirebiliriz. Otofaji olayı için muhakkak sindirimi kolay, vücutta fazla toksik madde bırakmayan, bol vitamin içerikli gıdalara ağırlık vermek gerekiyor. Bunların en başında bol lif içeren ve vitamin yönünden zengin olan sebzeler geliyor. Ramazan ayı boyunca bolca sebze tüketmemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra bol vitamin ve lif içeren kuru baklagiller ve kuruyemişler tüketilmelidir. Hayvansal besinler önermiyoruz. Çünkü hayvansal gıdalar vücutta daha fazla toksik madde bırakır. Hayvansal gıdaları en aza indirmemiz gerekiyor. Şekerli ve tatlı gıdalardan da uzak durmalıyız. Eğer tatlı tüketimi ihtiyacı oluşuyorsa taze ve günlük meyve olarak ya da şekersiz yapılan meyve hoşafları şeklinde olabilir.” (İHA)