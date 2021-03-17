Rakibi ciddiye alacaksın

Beşiktaş’ın gidişi olumlu diyorduk ki bu maçla biraz şüphe ettirdi kendinden. Elbette seyircisiz ortama rağmen göze en hoş gelen futbolu Kartal oynuyor. Beşiktaş’ın, ligde kazandığı Başakşehir maçının ardından bazı pozisyonlar nedeniyle galibiyeti hak etmediği öne sürülmüştü. Dün böyle olmaz derken maç bir anda şaşırtan bir yöne gitti. Rıdvan gibi genç, Aboubakar gibi tecrübeli bir ismin aynı iştahta olması futbolun keyfi. Vida savunmadaki kontrolörlüğünün yanı sıra gitti hücuma finalin tornavidası oldu. Sergen Hoca’nın hâlâ bekleneni vermeseler de virtüöz olarak Ljajic veya Oğuzhan inadı da doğru. Buna karşın Dorukhan’ın kariyerinadeki yeşil dolu şarjı artık kırmızı yanıyor. Ama ikinci yarıda o kırmızı ışık herkese döndü. Elbette lig ve kupanın yoğun programı var ancak hiçbir rakip küçümsenmemeli. Nihayetinde Aykut Kocaman yaptığı değişikliklerle maça ortak oldu. Uzamaması gereken karşılaşma uzadı. Zaten kısıtlı bir kadroya sahip siyah-beyazlılar için Fenerbahçe derbisi öncesi bu yorucu mücadele iyi olmadı. Bakalım bu 120 dakikanın bedeli, hafta sonunda olumsuz anlamda çıkacak mı yoksa çıkmayacak mı? İzleyip göreceğiz.