Radikal tahammülsüzlük cinayetleri devam ediyor
Ukrayna, Kırım Köprüsü’ne füzelerle saldırdı…
Köprüyle birlikte pek çok can yok oldu…
Ve…
Rusya…
Bu saldırının intikamını almak için…
Ahlaksızca…
Acımasızca…
Kiev’de bir çocuk bahçesini vurdu…
Çocuklardan kopan parçalar yayıldı etrafa…
★
Canlarım…
Bu iki ülkeyi yöneten çağdışı…
Bencil hesapçı politikacılara…
Ve…
Savaştan beslenen: Kökten dinci…
Kökten milliyetçi halklara soruyorum:
Bu savaşın…
Bu toplu cinayetlerin sebebi ne?..
★
Efendim, efendim?..
Vatanını çok seviyorsun…
Kültürünü çok seviyorsun…
Irkını çok seviyorsun…
Dinini çok seviyorsun…
Dilini çok seviyorsun…
★
Yahu arkadaş…
Sen o saydıklarını çok seviyorsan…
“Düşmanım” dediklerin de:
Kendi:
Vatanını…
Kültürünü…
Kendi ırkını…
Kendi dinini…
Kendi dilini seviyor…
Bundan daha doğal ne olabilir?..
★
Hayır arkadaş hayır…
Sen vatanını sevmiyorsun…
Sen:
Kişisel çıkarlarını seviyorsun…
Din, vatan, ırk, mezhep ise:
Birer yalan…
Birer bahane…
★
Sen “radikal tahammülsüz” bir eski kafa komünistsin…
Ama…
Unutma ki…
Karşındaki de…
Radikal tahammülsüz…
Eski kafa bir komünist…
★
Ve…
Sizler yılarca…
Aynı komünist imparatorlukta…
Birlikte yaşadınız…
Ama şimdi…
Ayrı ayrı yaşamaya bile tahammülünüz yok…
Çünkü…
★
Son 30 yıldır öyle ya da böyle özgürsünüz…
Son 30 yıldır vatanlarınız var…
E tabii devletleriniz de var…
Bu arada…
Parayı da buldunuz…
Ve…
Nasıl da vahşi oldunuz…
Sorunun cevabını siz verin
Dünya entelektüelleri savaşların her türünden nefret ediyor…
Bu cinayetlerin bitmesi için:
“Tek Dünya Devleti” hayali kuruyor…
Ama…
★
Şimdilik görünen o ki:
Bu düşünce:
“Hayal” bile değil…
Rüya…
★
Ne ulus ötesi şirketler devletlerin yerini alabiliyor…
Ne küresel sivil toplum örgütleri…
Ve ne de:
Eli kanlı terör örgütleri…
Çünkü…
★
Ve…
Her şeye rağmen…
Dünyanın en güçlü organizasyonları halen:
Devletler…
★
Neden?..
Görünen sebep:
Halkların…
Bir devlete sahip olarak:
Bağımsız olmak…
Kendi kültürlerini…
Kendi dillerini korumak istemeleri…
★
Bunlar ise:
Milliyetçilik…
Dincilik…
Ve…
Mezhepçilikle mümkün…
★
Öyle olunca da haliyle…
Devletlerin sayısı azalmak yerine…
Daha da çoğalıyor…
★
Peki…
Gerçekten de bütün bu bölünmelerin…
Yerel ve iç savaşların müsebbibi:
Kökten milliyetçi…
Kökten dinci:
Halklar mı?..
Yoksa…
Bencil hesapçı:
Politikacılar mı?..
★
Bu sorunun cevabını siz verin lütfen…
Günün riyakârı
Riyakarlıkta sınır tanımayan Ahmet Hakan…
Nükhet Duru’nun…
Antalya BB Başkanı için yaptığı iltifatlara takmış kafayı…
“Riyakârlık” diyor…
Midesi bulanmış…
★
Ahmet o anda…
Aynaya bakmış olmalı…
Zira…
★
Medya tarihimizin…
En ünlü riyakârlarından olduğu konusunda:
Hemfikir olan okur sayısı:
Çok fazla…
Kendini geliştirir
Erdoğan dedi ki:
“Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah’ın izniyle olmayacağı bir Türkiye’yi biz yapacağız, bunu biz yaparız. Şu an onun hazırlığı içindeyiz…”.
★
Benim anlayabildiğim şu…
Erdoğan…
Bu defa iktidar olmakta kararlı…
Son 20 yıldır Türkiye’yi yöneten CHP’yi:
İktidardan indirecek…
★
Ne diyeyim…
Hayırlı olur inşallah…
Bu arada…
CHP de bir süre muhalefette kalır…
Ve:
Kendini geliştirir…
Çokmuş be…
Başsavcı’nın açıklamasını duydunuz mu?..
Başkan’ın…
Devlet hazinesinden çaldığı para:
70 milyar değil…
700 milyar dolarmış…
★
Hangi Başkan’ın mı?..
Mısır eski Devlet Başkanı’nın…
Hüsnü Mübarek’in yani…
★
Vay anasını…
Çokmuş be…
Günün dileği
nesrin nas
@Nesrinnas
Bugün 10 Ekim.
Türkiye tarihinin en büyük toplu “faili meçhul” katliamının gerçekleştirildiği gün.
Devletin istese önleyebileceğine dair kanıtların ortaya çıktığı bu katliamda 103 insan hayatını kaybetti.
O insanların anısına barışa her zamankinden daha çok sahip çıkalım.
Dünün tweeti
Prof. Dr. Bengi BAŞER
@bengibaser
Günaydın,
“İnsanlar hükümetten korktuğu zaman zorbalık; hükümet insanlardan korktuğu zaman özgürlük vardır.”
Thomas Paine