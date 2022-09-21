Putin’in kısmi seferberlik ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, sadece yedekte bulunan vatandaşların zorunlu askerliğe tabi tutulacağını açıkladığı “kısmi seferberlik” kararının detayları belli oldu.

Kremlin’den yayımlanan, bugünden itibaren başlayan kısmi seferberlik için Putin’in imzaladığı kararnameye göre, seferberlik yoluyla askerlik hizmetine çağrılan Rusya Federasyonu vatandaşları, Rus ordusunda sözleşme kapsamında görev yapan askeri personel statüsüne sahip olacak.

Seferberlik için çağrılanlara sözleşmeli askerlerin maaşları seviyesinde ödeme yapılacak.

Sözleşmeli askerlerin sözleşme süreleri, seferberlik süresi sonuna kadar devam edecek.

Kısmi seferberlik döneminde sözleşmeli askerlik yapanlar ve seferberlik için askerlik hizmetine alınanlar ancak yaş ve sağlık durumları nedeniyle veya mahkemece hürriyetten yoksun bırakılmaları halinde görevlerinden çıkarılabilecek.

Kararnameye göre, Rus hükümeti kısmi seferberlik faaliyetlerini finanse edecek, Rus ordusunun ihtiyaçlarını gidermek için gereken önlemleri alacak.

Valililere, seferberlik çağrısı esnasında her bölge için Savunma Bakanlığının istediği asker miktarını belirlenen süre içinde sağlama talimatı verildi.

Savunma sanayisinde çalışan Rus vatandaşları seferberlik hizmetine dahil olmayacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek kısmi seferberlik ilan etmişti.

Putin, seferberlik için yalnızca belirli tecrübedeki vatandaşların askeri hizmet için çağrılacağını ifade ederek “Sadece yedek asker statüsünde ve özellikle orduda hizmet etmiş, belirli bir askeri kaydı ve ilgili tecrübesi olan vatandaşlar askere çağrılacak. Askeri hizmet için çağrılanlar, özel askeri operasyon deneyimi doğrultusunda ilave askeri eğitim alacaklar.” dedi. (AA)