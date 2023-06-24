Putin’den ilk açıklama: Karşılaştığımız ihanettir
Haberler Dünya

Putin’den ilk açıklama: Karşılaştığımız ihanettir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Karşılaştığımız ihanettir. Fahiş hırslar ve kişisel çıkarlar, ülke ve halka yönelik ihanete yol açtı” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner’in eylemini “silahlı isyan” olarak nitelendirdi. Putin, “Rusya’yı tekrar bölmeye izin vermeyeceğiz. Halkımızı koruyacağız.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Putin, silahlı isyan girişiminde bulunanların kaçınılmaz olarak cezalandırılacağını belirtti.

Putin, Wagner krizini toplumu bölme girişimi ve halkın sırtından vurulması olarak nitelendirdi.

(AA)

Dünya
Bunlarda ilginizi çekebilir
Titanik turu faciasıyla ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler kan dondurdu

Titanik turu faciasıyla ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler kan dondurdu

Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde güvenlik önlemleri alındı

Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde güvenlik önlemleri alındı

Rus devleti ile Wagner grubu arasında kriz çıktı

Rus devleti ile Wagner grubu arasında kriz çıktı

Putin’den ilk açıklama: Karşılaştığımız ihanettir
Dünya