Putin: Ukrayna halkıyla savaş halinde değiliz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Rusya Federal Meclisinde yaptığı geleneksel yıllık konuşmasında Ukrayna’nın işgaline değinerek Ukrayna halkıyla savaş halinde değiliz. Bunu birçok kez söyledim. Ukrayna halkı bu ülkeyi siyasi, askeri, ekonomik anlamda fiilen işgal eden Kiev rejimi ve onun Batılı efendileri tarafından rehin alınmıştır ifadelerini kullandı.

Rusya’nın çift meclisli ulusal yasama organı Federal Meclise yönelik Moskova’daki Gostiny Dvor’da yaptığı geleneksel yıllık konuşmasında Putin, ağırlıklı olarak Ukrayna’nın işgaline yer verdi. Putin, 2014ten itibaren Donbass halkının yaşama ve anadilini konuşma hakkı için mücadele verdiğini ifade ederek Rusya’nın yardımlarına gelmesini umduklarını ve beklediklerini vurguladı. Putin, 1 saat 45 dakika süren konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

Batılı yöneticilerin vaatleri, Donbass’ta barışı tesis etme arzusuyla ilgili açıklamaları, şimdi gördüğümüz gibi, bir sahtekarlığa, acımasız bir yalana dönüştü. Sadece zamana oynuyorlardı, aldatıyorlardı, siyasi suikastlara, Kiev rejiminin istenmeyenlere yönelik baskılarına, inananların istismarına göz yumuyorlardı.

Vurgulamak istiyorum ve aslında herkes tarafından iyi biliniyor ki, dünyadaki başka hiçbir ülkenin Amerika Birleşik Devletleri kadar yurtdışında askeri üssü yok. Dünya çapında yüzlerce üs olduğunu belirtmek isterim. Tüm gezegen onlarla kaplı, haritaya bir göz atmak yeterli.

“Aralık 2021’de ABD ve NATO’ya resmi olarak güvenlik garantilerine ilişkin anlaşma taslakları sunduk. Özünde, tüm önemli, temel noktalar reddedildi. Bundan sonra nihayet, agresif planların uygulanması için onay verildiği ve bunların durmayacağı anlaşıldı.

Ve özellikle vurgulamak istiyorum ki, Kiev ve Batı, özel askeri operasyonun başlamasından çok önce Ukrayna’ya hava savunma sistemleri, savaş uçakları ve diğer askeri teçhizatın teslimatı konusunda müzakerelerde bulundu.

ABD ve NATO askeri üslerini ve gizli biyolojik laboratuvarlarını hızla ülkemizin sınırlarına kurdu. Manevralar sırasında gelecekteki askeri operasyonlar tiyatrosunda rol yapmayı öğreniyorlardı, kendileri tarafından kontrol edilen Kiev rejimini, köleleştirdikleri Ukrayna’yı büyük bir savaşa hazırlıyorlar ve bugün de bunu kabul ediyorlar. Bunu kısıtlama olmaksızın alenen itiraf ediyorlar.

Ukrayna halkıyla savaş halinde değiliz. Bunu birçok kez söyledim. Ukrayna halkı bu ülkeyi siyasi, askeri, ekonomik anlamda fiilen işgal eden Kiev rejimi ve onun Batılı efendileri tarafından rehin alınmıştır.

Rusya’yı savaş alanında yenmek imkansız, bu nedenle giderek daha agresif dezenformasyon saldırıları gerçekleştiriliyor. Her zaman yalan söylüyorlar, kültürümüze, Rus Ortodoks Kilisesi’ne yönelik saldırıları durdurmuyorlar,

Rusya’nın nükleer kuvvetlerini en son sistemlerle donatma seviyesi yüzde 91 yüzde 91,3’ü aşıyor. Ve şimdi, kazandığımız deneyimi dikkate alarak, ordunun tüm bileşenlerinde aynı yüksek nitelik seviyesine ulaşmalıyız.

NÜKLEER ANLAŞMANIN ASKIYA ALINDIĞINI DUYURDU

Putin, Rusya’nın ABD ile stratejik bir silah azaltma anlaşması olan New Start Anlaşması’na katılımını askıya aldığını duyurdu. New Start Antlaşması, Rusya ile ABD arasında 2010 yılında dönemin iki başkanı, Barack Obama ve Dmitri Medvedev tarafından imzalandı ve nükleer savaşı önlemek için tasarlandı.

Anlaşma, her iki ülkenin konuşlandırabileceği stratejik nükleer savaş başlıklarının sayısını sınırladı ve her ülkeye diğerini denetleme yetkisi verdi. Anlaşmanın düzenlenmesi 2011’de yürürlüğe girdi ve on yıl sonra uzatıldı ancak silah denetimleri Covid-19 salgını nedeniyle kesintiye uğradı.

