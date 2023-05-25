‘Puşkaş Ergun’ son yolculuğuna uğurlandı

Türk futbolunun ve Fenerbahçe’nin unutulmaz ismi ‘Puşkaş Ergun’ lakabıyla tanınan eski futbolcu Ergun Öztuna, toprağa verildi.

Merhum Ergun Öztuna için ilk tören Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde düzenlendi. Buradaki törene merhumun ailesi ve yakınlarının sıra; Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Başkan Ali Y. Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Simla Türker Bayazıt, Bekir İrdem, Can Gebetaş, eski sporcular, YDK ve Kongre üyeleri, kulüp çalışanları ve sevenleri katıldı.

Ergun Öztuna’nın yeğenleri Dilek Öztuna Uşan ve Berk Berköz ile eski futbolcu Ogün Altıparmak, Fenerbahçe Televizyonu yorumcusu Bedri Baykam, Fenerbahçeli Sporcular Derneği Başkanı Turgut Gür, törende Puşkaş Ergun ile ilgili anılarını paylaştı.

Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ile Bekir İrdem de törende birer konuşma gerçekleştirdi.

Kızılhan, Ergun Öztuna ile ilgili şunları söyledi:

“Fenerbahçe, formasına emek vermiş, hizmet vermiş değerlerini her zaman yüceltir ve yaşatır. Puşkaş Ergun da bu değerlerimizden biri olarak unutulmazlarımızın arasındaki yerini aldı. Camiamızın ‘Puşkaş’ lakaplı futbolcusu Ergun Öztuna’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sevenleri ve camiamızın önde gelenleri ile birlikte kendisini uğurluyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Puşkaş Ergün, Fenerbahçemizin ve Türk futbolunun tarihine hem futbolculuk hem antrenörlük başarılarıyla geçmiş çok önemli bir isimdi, çok değerli bir futbolcuydu. Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi’nde Fenerbahçemizin ilk golünü kaydeden Sayın Öztuna, 1957’de İstanbul Ligi’ni kazanan Takımımıza şampiyonluğu getiren üçüncü golü kaydetmişti. Fenerbahçemizin efsanesi olmak, onun gibi anılmak herkese nasip olmayacak bir değerdir. Fenerbahçe, formasına emek vermiş, hizmet vermiş değerlerini her zaman yüceltir ve yaşatır. Puşkaş Ergun da bu değerlerimizden biri olarak unutulmazlarımızın arasındaki yerini aldı. Mekanı cennet olsun. Camiamızın başı sağ olsun.”

Futbolculuğuna ve karakterine vurgu yapan bir konuşma gerçekleştiren Yönetim Kurulu Üyemiz Bekir İrdem ise şunları söyledi:

“Bugün Fenerbahçemizin ve Türk futbolunun unutulmaz ismi eski futbolcumuz Ergun Öztuna’yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Efendiliği, terbiyesi ve kişiliği ile hem spor hem de aile hayatında örnek bir insan olarak gösterilen Ergun Öztuna zarif ve kıvrak futbolu, usta driplingleri, isabetli şutları ve özellikle topsuz alanda oyuna katkısıyla oynadığı dönemin çok ötesinde bir futbolcuydu. 1950’li yıllarda fırtına gibi esen Macaristan Milli Takımının efsane oyuncusu Ferenc Puskás’a hem fizik hem de futbol tekniği olarak benzetildiği için kendisi hem ‘Puşkaş Ergun’ olarak anılmaktaydı. Ama işin önemli yanı kendisi henüz 18 yaşındayken İzmir karması ile maç yapan Macar karmasındaki Puşkaş’ın bizzat kendisi tarafından Ergun adındaki bu oyuncuyu çok beğendiğini ifade etmesi sonucu ‘Puşkaş’ lakabı Ergun Öztuna ile anılmaya başlanmış ve kalplerimizde de öyle yer etmişti. Henüz 19 yaşındayken İzmir Karşıyaka’da yıldızı parlamış ve 1956 yılında geldiği Fenerbahçe’sinde 1965’e kadar forma giymiş, 1956-57 ve 1958-59 İstanbul Profesyonel Lig şampiyonluğu, daha sonra 1959’da Türkiye Birinci Ligi’nde 1959, 1960-61, 1963-64 ve 1964-65 yıllarında sarı lacivertli formamızla 9 yılda 6 şampiyonluk yaşamış, oynadığı dönemde Türkiye’nin en başarılı futbolcularından biri olarak Fenerbahçe ve Türk futbol tarihine adını gurur dolu harflerle yazdırmıştır. Toplam 219 maçta Fenerbahçe’si adına 79 gol atmış, bu sürede futbol oynarken dizine aldığı tekmelerden dolayı tam 5 kez ameliyat geçirmiş, her seferinde de sahalara dönebilmiş ama bu sakatlıklar futbolu bıraktıktan sonra da onun yakasını bırakmamıştı. Türk futboluna damga vuran isimlerin başında gelen ve Türkiye Profesyonel 1. Futbol Ligi’nin ilk golünü kaydeden, Fenerbahçe’nin 103 golle şampiyon olduğu 1988-89 sezonunda teknik direktör Todor Veselinoviç’in yardımcılığını da üstlenen, milli takımda da ay yıldızlı formamızı alt yaş gruplarından itibaren giyen Ergun Öztuna, ruhen amatör ancak beceri konusunda oldukça profesyonel bir spor insanıydı. Türkiye’nin kalbinde özel bir yeri olan Fenerbahçe’nin en görkemli kadrolarında çok sayıda başarıya gerek sporcu gerek teknik adam olarak imza atan çok değerli Ergun Öztuna’yı bugün son yolculuğuna uğurlarken Fenerbahçe Yönetim Kurulu adına Allah’tan rahmet, değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiaya başsağlığı diliyor, anısı önünde saygıyla eğiliyorum.”

Konuşmaların ardından duaların okunmasıyla Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’ndeki tören tamamlandı.

Ergun Öztuna’nın cenazesi, öğle namazını müteakip Karacaahmet Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. (DHA)