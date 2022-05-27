Pudra şekerciler koruma altına alındı!..

Yat… Yat… Yat…

TiVi haber bültenlerinde bugünlerde, emniyet kamerası tarafından çekilen yine o bildik görüntüleri izliyoruz. Emniyet güçlerimiz kapıları kırıyor, şerefsizlerin üzerine çökerek hepsini birer birer yere seriyor… Sonra da operasyonu yapan ilgili birimin bürosundan ne kadar ne çeşit uyuşturucu maddesi yakalandığına dair resmi bilgiler veriliyor.

Aslında hepimiz, o görüntülerde seyrettiğimiz şerefsiz alçakların uyuşturucu baronlarının sokak elemanları olduğunu pek iyi biliriz. Kaçak yollardan yurdumuza giren ve oradan da tüm dünyaya yayılan uyuşturucu miktarının yakalanandan çok daha fazla olduğunu da doğal olarak tahmin ederiz.

Uyuşturucu ticaretinin büyük baronları sadece filmlerde mi enselenir?..

Galiba öyle ve de hep öyle olacak!..

TBMM’nin rutin klasiği oldu… Cumhur İttifakı, muhalefet tarafından verilen en hayati kanun tekliflerini, araştırma önergelerini gözü kapalı reddediyor. Artık iş öyle bir hal aldı ki; ülke geleceğini ilgilendiren çok önemli konular, günlük ve acil çözüm bulunması gereken sıkıntılar bile muhalefetin Meclis’e taşıması yüzünden hoyratça gündeme alınmıyor.

İşte bunlardan birisi daha önceki gün akşamının (Çarşamba) ilerleyen saatlerinde Meclis çatısı altında yaşandı. İYİ Parti’nin, uyuşturucu ticaretinin siyasi bağlantılarının araştırılması için verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

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Meclis tutanaklarından o gün konuşulanlara bakalım:

İYİ PARTİ GRUBU ADINA AYTUN ÇIRAY (İzmir):

Güney Amerika’da üretilen ve Avrupa ve Asya’ya sevkiyatı yapılan uyuşturucu kaçakçılığında Türkiye bir transit ülke olmanın yanı sıra, artık bir hedef ülke hâline gelmiştir. Son aylarda organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ifşaatları sonrasında Türkiye’de ardı sıra ele geçirilen kokain miktarları dikkat çekici olmakla beraber, güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen uyuşturucular, uyuşturucu miktarlarının yalnız yüzde 10’una tekabül etmektedir. Bunun neden böyle olduğunu Meclis’e pandemide dezenfektan ve kolonya pazarlayan firmanın sahibi Ali Osman Akat’ın 111 kilo kokainle yakalanmasına rağmen, geçen cuma tahliye edilmesinden anlıyoruz. Bu, âdeta ülkemizin narkoz Türkiye’ye dönüştürülmesidir. Bunun zeminini hazırlayan beceriksiz iktidar, evlatlarımızın zehirlenmesini karanlık güçlerin servetlerine servet katmanın bir fırsat penceresine dönüştürmüşlerdir.

…Uyuşturucu kullanımı aynı zamanda suç oranının artmasına da büyük bir etken teşkil etmektedir. Bu durum, toplum sağlığını tehlikeye atarak, âdeta çürüterek bir millî güvenlik sorununu da beraberinde getirmektedir.

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CHP GRUBU ADINA ABDURRAHMAN TUTDERE (Adıyaman):

Değerli arkadaşlar, özellikle Emniyet Genel Müdürlüğünün Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın verilerine baktığımızda, Türkiye’de 2020 yılında gerçekleşen toplam 159.268 uyuşturucu olayının suç türlerine göre baktığımızda, 123.649 olayın kullanma amaçlı uyuşturucu madde satın almak olduğu, 30.341 olayın ise uyuşturucu ticareti olduğu ortaya çıkıyor.

Yine, Adalet Bakanlığı verilerine baktığımızda, cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısına da baktığımızda Türkiye’de aslında cezaevlerinin uyuşturucu suçlarıyla dolu olduğunu ne yazık ki görmekteyiz. 2020 yılı itibarıyla cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısı 85.484.

Bu oran 2020 yılında cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayılarının yüzde 32’sine tekabül etmektedir. Yani diğer istatistiklere de baktığımızda etkin bir mücadele yok.

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Ve sıra iktidar sözcülerine geliyor. AKP grubu adına kürsüye gelen Niğde milletvekili Selim Gültekin, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik’in uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı operasyonları anlatıyor. Devede kulak misali bazı rakamları büyük başarı olarak sunuyor. Yeşilay’ın çalışmalarını anlatıyor. Siyasi bağlantılar iddiasına da tek bir satır cevap yok!.. Sözlerinin sonunu da –AKP’de adet olduğu üzere- Tayyip Erdoğan’a yağcılık yaparak bağlıyor:

– Son olarak, milletimiz için hizmet ve eser üretme yolunda yüz yılın işini yirmi yıla sığdıran, her daim milletinin yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde terör örgütü PKK’nın uyuşturucu ticaretinde sağladığı geliri engellemek için 2016-2021 yılları arasında İHA ve SİHA destekli 226 büyük çaplı narkoterör operasyonları da icra edilmiş ve toplam 52 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bu başarılı narkoterör operasyonları sonucunda PKK terör örgütünün toplam 67 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesinin önüne geçilerek etkin bir terörle mücadeleyi sürdürdüğümüzü ifade ediyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

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Böyle hayati bir konuda MHP grubu adına kimse çıkıp konuşmamış!.

Toplantı yeter sayısı aranıp bulunduktan sonra elektronik oylamaya geçiliyor ve her zamanki manzara tekrarlanıyor Meclis tutanağının hazin sonu:

BAŞKAN – İYİ Parti grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir.

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Gazi Meclis’i pudra şekerini sevenler derneğine dönüştürdüler!.. Çoluğumuzun çocuğumuzun, torunlarımızın geleceğini nasıl bir zihniyete teslim ettiğimizi iyice bir görün diye bu tutanakları haber yaptım.

Not; Okurlarımızdan tepki alıyorum. Yazımızın sonunu bağladığımız ve hep bağlamaya da devam edeceğimiz duaya 3 gündür yer sıkışıklığı yüzünden yer veremedim. Özür dilerim…

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.