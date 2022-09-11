Prostat ameliyatı cinselliği nasıl etkiler?
Prostat, muayene şekli ve hastalıklarının cinselliği bitirdiğine yönelik kanı nedeniyle erkeklerin canını sıkan bir organ. Peki prostat büyümesi ve ameliyatı cinsel yaşama zarar verir mi?
Cinsel hayatım tümüyle biter mi?
SORU:
57 yaşındayım, Bende iyi huylu prostat büyümesi var. Ameliyattan çekiniyorum. Operasyon geçirirsem cinsel hayatım tümüyle biter mi? H.F./Bursa
CEVAP:
Prostat mesanenin altında kestane büyüklüğünde bir organdır. Birçok işlevi vardır. İdrar kontrolünü sağlama, meni sıvısı üreterek spermi zenginleştirme ve boşalmaya yardımcı olma bunlardan bazılarıdır. Bu organdaki sorunlar cinsel işlevleri doğrudan etkiler. Prostat ameliyatından sonra cinsel hazda azalma, uyarılma ve boşalma sorunları gelişebilir. Sizin durumunuzda ailede de böyle bir genetik yatkınlık varsa doktorunuzun önerilerini dikkate almanız gerekir. Ameliyatın sonucu hastalığın ilerleme seviyesi, yapılan ameliyatın niteliği, yapan uzmanın deneyimi gibi birçok kritere göre değişebilir. Cinsellik yalnızca penis vajina birlikteliğinden ibaret bir eylem değil, istek ve arzuyla ve tüm bedenle yaşanan paylaşımlardan oluşur. Bir erkek tüm bedeniyle sevişir, bakışıyla, öpüşüyle, dokunuşuyla, konuşmasıyla eşini uyarabilir ve haz verebilir.
Sanal seks beni niye mutsuz ediyor?
SORU:
25 yaşındayım, eşim bir yıllığına yabancı bir ülkede çalışmaya gitti, bazı akşamlar birbirimizi özlediğimiz için sanal seks yapıyoruz ama ben sonradan kendimi kötü hissediyorum. Pişman oluyorum, yaptığımız şey yanlış mı? Ç.E./Eskişehir
CEVAP:
Sanal seks kamera ve mikrofon aracılığıyla uzakta olan biriyle cinsel içerikli konuşmalar yapmak, giyinik ya da çıplak olarak görüntü paylaşıp cinsel doyum sağlamaktır. Cinsel yaşamı sanal seksle sınırlı olan, bunu partner ilişkisine tercih edip bağımlık seviyesinde tekrarlayan, tüm zamanını buna ayıran kişilerim cinsel açıdan sorunlu olduğu düşünülür. Bununla birlikte bazı özel koşullarda sanal seks sağlıklı bir alternatif doyum yoluna dönüşebilir. Burada sanal seksi sapıklıktan ayıran en önemli kriter gerçek cinselliğin yerini almaması ve abartılı olmamasıdır. Sizin eşiniz yanınızda olmadığı için onunla yaşadığınızı cinselliği hemen yanlış tanımlamanız biraz abartılı bir söylem olur. Aranızdaki paylaşımlar siz istemeden kazayla başkalarının eline geçebilir ve tüm aile yaşantınız bozulabilir. Bu nedenle buradaki asıl önemli konu internet güvenliği ve mahremiyetin korunmasıdır, bunu sağladığınız sürece yaşadıklarınızı bir fantezi olarak kalabilir.
Eşim bu dertten nasıl kurtulabilir?
SORU:
Eşimde erken boşalma sorunu var, ilişkinin başlamasıyla bitmesi bir oluyor. Eşimle bunu konuştuğumda kabul etmiyor. Neden bu sorunu yaşıyor, bir çaresi var mı? A.F./ Bolu
CEVAP:
Erken boşalma erkek cinsel sorunları içinde en sık görülen sorundur. Hem ruhsal hem cinsel hem de ilişkisel sorunlara neden olan bu sorun, tedavi edilebilir bir cinsel işlev bozukluğudur. Tedavi edilmezse zamanla sertleşme bozukluğu, cinsel isteksizlik, orgazm bozukluğu gibi başka sorunlara neden olabilir. Boşalma denetimi hemen hemen bütün erkeklerin sonradan öğrendiği zihinsel bir süreçtir. Bu nedenle erken boşalma sorununu kalıcı olarak ortadan kaldırmanın tek yolu, cinsel terapi ile boşalma refleksi üzerinde istemli denetim sağlamayı öğrenmektir. Erken boşalma sorunu kendiliğinden çözülecektir.