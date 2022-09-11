Prostat ameliyatı cinselliği nasıl etkiler?

Prostat, muayene şekli ve hastalıklarının cinselliği bitirdiğine yönelik kanı nedeniyle erkeklerin canını sıkan bir organ. Peki prostat büyümesi ve ameliyatı cinsel yaşama zarar verir mi?

Cinsel hayatım tümüyle biter mi?

SORU:

57 yaşındayım, Bende iyi huylu prostat büyümesi var. Ameliyattan çekiniyo­rum. Operasyon geçirirsem cinsel hayatım tümüyle biter mi? H.F./Bursa

CEVAP:

Prostat mesanenin altında kestane büyük­lüğünde bir organdır. Birçok işlevi vardır. İdrar kontrolünü sağlama, meni sıvısı üreterek spermi zenginleştirme ve boşalma­ya yardımcı olma bunlardan bazılarıdır. Bu organdaki sorunlar cinsel işlevleri doğrudan etkiler. Prostat ameliyatından sonra cinsel hazda azalma, uyarılma ve boşalma sorun­ları gelişebilir. Sizin durumunuzda ailede de böyle bir genetik yatkınlık varsa doktoru­nuzun önerilerini dikkate almanız gerekir. Ameliyatın sonucu hastalığın ilerleme seviyesi, yapılan ameliyatın niteliği, yapan uzmanın deneyimi gibi birçok kritere göre değişebilir. Cinsellik yalnızca penis vajina birlikteliğinden ibaret bir eylem değil, istek ve arzuyla ve tüm bedenle yaşanan payla­şımlardan oluşur. Bir erkek tüm bedeniyle sevişir, bakışıyla, öpüşüyle, dokunuşuyla, konuşmasıyla eşini uyarabilir ve haz verebilir.

Sanal seks beni niye mutsuz ediyor?

SORU:

25 yaşındayım, eşim bir yıllığına yabancı bir ülkede çalışmaya gitti, bazı akşamlar birbirimizi özlediğimiz için sanal seks yapıyoruz ama ben sonradan kendimi kötü hissediyorum. Pişman oluyorum, yaptığımız şey yanlış mı? Ç.E./Eskişehir

CEVAP:

Sanal seks kamera ve mikrofon aracılığıyla uzakta olan biriyle cinsel içerikli konuş­malar yapmak, giyinik ya da çıplak olarak görüntü paylaşıp cinsel doyum sağlamak­tır. Cinsel yaşamı sanal seksle sınırlı olan, bunu partner ilişkisine tercih edip bağımlık seviyesinde tekrarlayan, tüm zamanını buna ayıran kişilerim cinsel açıdan sorunlu olduğu düşünülür. Bununla birlikte bazı özel koşullarda sanal seks sağlıklı bir al­ternatif doyum yoluna dönüşebilir. Burada sanal seksi sapıklıktan ayıran en önemli kriter gerçek cinselliğin yerini almaması ve abartılı olmamasıdır. Sizin eşiniz yanınızda olmadığı için onunla yaşadığınızı cinselliği hemen yanlış tanımlamanız biraz abartılı bir söylem olur. Aranızdaki paylaşımlar siz istemeden kazayla başkalarının eline geçe­bilir ve tüm aile yaşantınız bozulabilir. Bu nedenle buradaki asıl önemli konu internet güvenliği ve mahremiyetin korun­masıdır, bunu sağladığınız sürece yaşadık­larınızı bir fantezi olarak kalabilir.

Eşim bu dertten nasıl kurtulabilir?

SORU:

Eşimde erken boşalma sorunu var, ilişkinin başlamasıyla bitmesi bir oluyor. Eşimle bunu konuştuğumda kabul etmiyor. Neden bu sorunu yaşıyor, bir çaresi var mı? A.F./ Bolu

CEVAP:

Erken boşalma erkek cinsel sorunları içinde en sık görülen sorundur. Hem ruh­sal hem cinsel hem de ilişkisel sorunlara neden olan bu sorun, tedavi edilebilir bir cinsel işlev bozukluğudur. Tedavi edilmez­se zamanla sertleşme bozukluğu, cinsel isteksizlik, orgazm bozukluğu gibi başka sorunlara neden olabilir. Boşalma denetimi hemen hemen bütün erkeklerin sonradan öğrendiği zihinsel bir süreçtir. Bu neden­le erken boşalma sorununu kalıcı olarak ortadan kaldırmanın tek yolu, cinsel terapi ile boşalma refleksi üzerinde istemli dene­tim sağlamayı öğrenmektir. Erken boşalma sorunu kendiliğinden çözülecektir.