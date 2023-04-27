Profesör, sahte MİT’çilere dünyaları kaptırmış

Bursa’da, Prof. Dr. Ahmet T.’yi (77) telefonla arayarak kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan şüpheliler, Bankalar içindeki köstebekleri yakalamamız için bize yardım etmeniz gerekiyor diyerek ikna ettikleri emekli öğretim üyesinin bankada bulunan 1979 adet cumhuriyet altını ile 400 bin euro’sunu aldı. Şikayet üzerine 1’i kadın 6 kişi tutuklanırken, altın ve dövizlere ulaşılamadı. Sanıklar hakkında, ağır ceza mahkemesinde 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kocaeli Üniversitesi’nden emekli olduktan sonra, rahatsızlığı nedeniyle bakıcısıyla birlikte Bursa’nın Nilüfer İlçesi’nde tek başına yaşayan Prof. Dr. Ahmet T..’yi geçen yıl telefonla arayan bir kişi, kendini MİT mensubu Levent Akçay olarak tanıtıp, sicilini söyledikten sonra, “Bankalar içinde köstebekler bulunduğu biliniyor. Bunun için 6 aydır takip yapıyoruz. Bunları yakalamamız için bize yardımcı olmanızı isterim. Bu bir vatandaşlık görevi” dedi. Prof. Dr. Ahmet T.’den, Tabi ki yardımcı olurum” sözü alan sahte MİT mensubu, bankalardaki bütün mal varlığını kendilerine bildirmesi gerektiğini söyleyip, Mal varlığında sakladığın bir şey çıkarsa seni de suçlu görürüz diyerek telefonu kapattı.

FOTOĞRAFINI ÇEKTİĞİ 400 BİN EURO’YU TESLİM ETTİ

Şüphelinin yönlendirmesiyle bankada bulunan 1979 adet cumhuriyet altınını bir çantaya dolduran Prof. Dr. Ahmet T., kendisine belirtilen çocuk parkına giderek altın dolu çantayı buluştuğu kişiye verdi. Telefon görüşmelerini daha sonra da sürdürüp, polise gitmemesi için, Kimseye bahsetme operasyon devam ediyor. En ufak hata kabul edilemez” diyen şüpheliler, emekli öğretim üyesinden bu kez, banka hesabında bulunan 400 bin euro’yu çekip, kendilerine önce fotoğrafını göndermelerini ardından ise parayı parkta bekleyen bir kişiye vermelerini istedi. Sahte MİT mensupları, söylenenleri yapıp parayı teslim eden Ahmet T.’ye Operasyonun sonuna yaklaşmak üzereyiz paraları ve altınları inceleyeceğiz, sonra sana geri vereceğiz. Senin WhatsApp’ın hep açık kalacak. Biz senin konuşmalarını dinleyeceğiz” talimatını verdi.

Dolandırıcılık olayı, telefonunda WhatsApp’ı sürekli açık olarak bekleyen Ahmet T.’nin uyuduğu sırada evine giren kardeşlerinin durumu fark ederek polise bildirmesi sonucu ortaya çıktı. Evine gelen polis ekiplerinin bilgilendirmesi üzerine dolandırıldığını anlayan Prof. Dr. Ahmet T. polis merkezine giderek şikayette bulundu.

KAMERALAR İNCELENDİ, 6 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin İstanbul’dan farklı zamanlarda taksi ve otobüs ile geldiğini tespit etti. Bölgeye giriş yapan taksileri inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit ederek, Ahmet Laçin (38), akrabası Abdulhakim Laçin (23), İlyas Düger (37), Mehmet Emin Kırboğa (34), Mehmet Sinan Güler (34) ile Funda G.’yi (35) yakaladı. 1979 cumhuriyet altını ve 400 bin euro’ya ulaşamayan ekipler şüphelileri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 1’i kadın 6 şüpheli cezaevine gönderildi.

Haklarında 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 ila 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanıklar, çıktıkları duruşmalarda yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Son duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Funda G.’nin tahliyesine, diğer 5 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. (DHA)