Prof. Dr. Şen: İstanbul’da nüfus azaltılmalı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şamil Şen, olası İstanbul depremine hazırlık için, nüfus azaltma planının gündeme alınması ve afet koordinasyonunun yapay zeka ile yapılması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Şen, “İstanbul’u yeterince büyüttük boş yer kalmadı. Deprem sonrası çadır kuracak yerimiz bile kalmadı. İstanbul’da bir an önce nüfus azaltma planını gündeme almalıyız. Afet koordinasyonunu yapay zekayla yapabiliriz. Deprem fay kuşaklarını, deprem olacak fayların aktivitesini, akustik sistemleri inceleyip, bunlardan modeller oluşturup, bu verileri yapay zeka sistemleriyle makinaya öğretip, daha sonra bu verilerden yararlanabiliriz” dedi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şamil Şen, olası İstanbul depreminin ne zaman olacağı bilinmese de, depremin zamanı geldiğinde olacağının belli olduğunu söyledi. Şen, depreme hazırlık için yapılması gereken iki önemli konuyu açıklayan Şen, İstanbul nüfusunun azaltılma planının gündeme alınması ve afet koordinasyonunun yapay zeka ile yapılması gerektiğini söyledi.

“İSTANBUL’DA ÇADIR KURACAK BİLE YER KALMADI”

Prof. Dr. Şamil Şen, İstanbul’un bir ‘canavar’ gibi büyütüldüğünü ifade ederek, “Olası bir depremde bu canavar bizi öldürecek. Bu canavarla mücadele edeceksek ilk yapmamız gereken şey, öncelikle İstanbul’un nüfusunu azaltmaya yönelik adımları atmamız lazım. Birincisi İstanbul’u yeterince büyüttük boş yer kalmadı. Deprem sonrası, yaşayabilecek ve çadır kuracak yerlerimiz kalmadı. Dolayısıyla bir an önce İstanbul’da artık bir nüfus azaltma planını gündeme almalıyız. Kimse İstanbul’da ne zaman deprem olacağını bilemez ama depremin zamanı geldiğinde olacağı bellidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AFAD veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı eskiden beri çalışıyordu. Zemin yönünden binaların çalışmaları oldu ama yeterli olmadı” dedi.

“DEPREM İÇİN YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİNİ KULLANMALIYIZ”

Şen, Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinden sonra oradan alınan bilgilerin, insanların yaşamını kurtaracak verilerin iyi bir şekilde analiz edilmesi gerektiğini belirtirken, “Bu bilgiler değerlendirdikten sonra İstanbul’a uygulama yönünde çalışmalar yapmamız gerekiyor” diye konuştu. Depremle alanında teknolojinin kullanılması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Şen, “Yapay zeka sistemleriyle binalarımız sağlam mı değil mi öğrenebiliriz. Afet koordinasyonunu yapay zekayla yapabiliriz. Deprem fay kuşaklarını, deprem olacak fayların aktivitesini, hatta daha ilerisini söyleyeyim yapay zekayla akustik sistemleri bile inceleyip, bunlardan modeller oluşturup, bu verileri yapay zeka sistemleriyle makinaya öğretip, kestirim yaptırarak yararlanabiliriz” ifadelerini kullandı. (DHA)