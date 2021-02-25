Prof. Dr. Oğuz Özyaral’dan çocuklara ‘okulda hijyen’ uyarısı

Okulların 1 Mart Pazartesi itibariyle yüz yüze eğitime başlayacağını hatırlatan Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüse karşı dikkat edilmesi gereken en önemli konunun ‘hijyen’ olduğunu belirterek uyarılarda bulundu. Eğitime başlayacak çocuklar ve ailelerine seslenen Özyaral, “Aileler bunu korkutucu unsur olarak tanımlamamalı, hijyen kurallarını oyunla doğru öğretmeliler” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yüz yüze eğitim ile ilgili yaptığı açıklamaya göre, 1 Mart 2020 tarihi itibari ile tüm resmi ve özel ilkokullar ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıfları, 8. ve 12. Sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Eğitime başlayacak çocukların aileleri için önemli uyarılarda bulunan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, “Koronavirüse karşı dikkat edilmesi gereken en önemli konu hijyen. Ailelerin bunu korkutucu unsur olarak tanımlamamaları, hijyen kurallarını oyunla doğru öğretmeleri gereklidir” dedi.

“HİJYEN KURALLARINI ÇOK İYİ ANLATMAK GEREKİYOR”

Prof. Dr. Özyaral, hijyen kurallarının çok iyi anlatılması gerektiğini söyleyerek, “Çocuk doğup büyüdüğünde ‘oraya dokunma, kirlidir, ellerimizi yıkıyoruz’ tanımlaması yapıyorsak bunun gene aynı şekilde devam etmesi gerekmektedir. 3-4 yaşındaki çocuklar maskesiz neredeyse çıkmıyorlar, onlar çok daha kolay ve çabuk öğrenebiliyor. Günde ortalama 150 farklı yere dokunduğumuzu hesaplarsak sizden önce de oraya başkalarının dokunduğu hesaplandığında binlerce faktörün ellerimiz tarafından kirlilik unsuru olarak alınabileceğini biliyoruz.

Bu noktada yapılması gereken yemek yemeden önce ve sonra, tuvaletlere girmeden önce ve sonra, dersliklere girmeden önce ve sonra mutlaka ellerin bir antiseptikle temizlenmesi gerekiyor. Burada da bunu aşırı uçlara kaçırmamak için öğretmenin ve ailenin rolü çok önemli. Bazı temizleyici maddeler belli bir süreden sonra etkinliğini yitiriyor ya da sürekli kullanıldığında egzama gibi sorunlar yaşanabilir. Doğal mikrobiyal yük kalktığı için hastalık unsuru olan mikroorganizmaların girişi için bir odak noktası olacaktır. Aşırıya kaçmadan en doğrusu su ve sabunla yıkamaktır. Sabunu da toplu yerlerde sıvı tercih etmek gerekir” diye konuştu.

Okul yönetiminin üzerine de büyük görevler düştüğünü ifade eden Özyaral, “Okul yönetimlerinin dezenfeksiyon, asepsi ve antisepsi kurallarını mutlaka uygulaması gerekir. Dezenfeksiyon, asepsi ve antisepsiyi birbirine karıştırmamak gerekiyor. Dezenfeksiyon da dezenfektan maddeler yüzeylere, masalara, yerlere ve eşyalara kullanılır. Asepsi-antisepsi kurallarına bakıldığında insanın elleri, vücudu için kullandığı ve dokunduğu yerlerden eline geçen mikroorganizmaların kendisine bulaş getirip hastalık yapmaması ve aldığı mikroorganizmayı bir başka yere taşımaması için yapılan sistemdir. Bütüncül olarak bakıldığında hijyen kurallarından söz etmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“MEVSİM MEYVE SEBZELERİ TÜKETİLMELİ”

Okula gidecek çocukların beslenme çantaları için de önerilerde bulunan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Özyaral, her gün avuç içi kadar kuru yemiş tüketilmesi gerektiğine dikkat çekerek önemli tavsiyelerde bulundu:

“Beslenme çantalarının içerisinde hiçbir şekilde kutulanmış ürünler koyulmamalı. Tercihim mevsim sebze ve meyveleri tüketmeleridir. Meyve suyunu kendiniz sıkıp çocukların suluklarına yerleştirmelisiniz. C vitamini yüksek olan meyve ve sebzeleri tüketmenizi tavsiye ederim. Her gün ceplerine onların avuç içi kadar birer ikişer badem, fındık, ceviz, kuru incir, kuru kayısı, kuru erik koyabilir. Herkesin avuç içi kalbi kadardır. Kaju ve yer fıstığından kaçınıyoruz çünkü çocuklar bunlara alerjik reaksiyon gösterebiliyor.

Küçük yaştaki çocuklarımız için bunlar hariç diğer kuru meyve ve kuru yemişleri tuzlanmamış, sade ürünleri tercih etmeleri gerekiyor. Ayran, süt, kase yoğurt tüketmelerinde her zaman büyük fayda var. Kalsiyum almadan D vitamini, D vitamini almadan da kalsiyum bir işe yaramıyor. Demir ve B12 açığını kapatmak için tencere yemeklerini yapmamız gerekiyor. Tencere yemeklerinin de en önemli özelliği günlük ihtiyaç olan vitamin ve eser elementlerin net bir şekilde yemeğin suyuna geçmiş olmasıdır. Bazı gıdalardaki besleyici unsurlar ancak piştiğinde yemeğin suyuna geçerek bize fayda sağlayabilir.” (DHA)