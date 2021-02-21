Prof. Dr. Ertuğrul: Kontrollü bir salgın dönemine giriyoruz

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, koronavirüs salgınında 1 Marttan itibaren normalleşmeye geçmeye hazırlanan Türkiye’de salgının kontrollü bir döneme girdiğini belirtti.

Mutasyonlu virüsün henüz yaygın olmadığını hatırlatan Ertuğrul, “Yaygın varyantı olmadığını biliyoruz. Eğer yaygın varyant haline geçerse zaten olgu sayıları daha da artar. Şu anda kısmi kısıtlamalar nedeniyle olgu sayılarımız düşmüyor ama yükselmiyor dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, koronavirüs salgınında 1 Marttan itibaren Türkiye’de normalleşmeye geçilmesini değerlendirdi. Vaka sayılarının bazı bölgelerde artış göstermesinde mutasyonlu virüsün etkisi olmadığını söyleyen Ertuğrul, Vakaların yayılmasında şu an için mutasyonlu virüs etkili değil.

Kısmi kısıtlamalardan dolayı 6 bin ila 8 bin arasında vaka sayısına sıkışmış durumdayız. Bunu daha da aşağıya çekemiyoruz, mutasyonlu virüsün henüz yaygın olmadığını, yaygın varyantı olmadığını biliyoruz. Eğer yaygın varyant haline geçerse; zaten olgu sayıları bu seviyede durmaz daha da artar. Şu anda kısmi kısıtlamalar nedeniyle olgu sayılarımız düşmüyor ama yükselmiyor da. Kontrollü bir salgın döneminde gidiyoruz diyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği ‘illere göre kademelendirmeye gidileceği’ açıklamasını Prof.Dr. Ertuğrul değerlendirdi:

Aslında puanlama sisteminden söz edemeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylediğinden farklı bir biçimde illere göre 100 bin kişide görülen olgu sayısına göre bir kademelendirilme yapılacak. İller, düşük, orta, yüksek ve çok riskli iller olmak üzere dört kategoride incelenecek. Buna göre 100 binde kaç olgu görüldüğü hesaplanacak, bakılacak ve bunun bir sınıflaması yapılacak. Bunun nasıl yapılacağı henüz Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmadı. Şunu söyleyebiliriz ki en azından 100 ve üzerinde veya 150 ve üzerinde olgu görülen iller büyük olasılıkla yüksek riskli veya riskli iller olarak tanımlanacak. 20nin altında olgu görülen iller ise düşük riskli olarak tanımlanabilir. Fakat bunun açıklamasını Sağlık Bakanlığından beklemeliyiz. Bilim Kurulu bununla ilgili bir istatiksel veri analizi yapıp, karar verecektir.

OKULLARIN AÇILMASI BAZI BÖLGELERDE ETKİLİ OLABİLİR

Okulların açılmasının olgu sayılarının yüksek olduğu bölgelerde riskli olacağını söyleyen Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Eğer bir il düşük riskli ise o illerde yüz yüze eğitime geçilmesi zorlanabilir ve yakın izlemeye alınabilir. Ama bir il yüksek riskli veya çok yüksek riskli bir il durumundaysa o zaman yüz yüze eğitime geçmek oldukça riskli olacaktır diye ifade etti.

TESPİT EDİLEMEYEN VİRÜS

Bilim insanlarının Finlandiya’da görülen yeni bir mutasyonun testlerde ortaya çıkmadığı açıklamalarınıda değerlendiren Ertuğrul, Şimdi biz PCR testlerinde virüsün sadece genetik yapısının bir bölümünü kontrol ediyoruz. Eğer mutasyon kontrol ettiğimiz genetik yapının dışında bir yerde gerçekleşmişse o zaman elbette tespit edilemeyebilir. Ancak daha sonrasında o mutasyonlu bölgeye yönelik kitler hazırlanır ve biz gene mutasyonu tespit etmeye başlarız. Mutasyonu tam olarak tespit edebilmek için virüsün tüm genetik yapısını analiz etmek gerekir ki bu araştırma laboratuvarının işlevidir. Her zaman yapılmaz, bunun daha sık bir biçimde araştırma laboratuvarlarında yapılması gerekir. Ancak o zaman o tür mutasyonları da daha rahat bir biçimde tespit edebiliriz diye konuştu.

Prof. Dr. Ertuğrul, koronavirüs önlemlerine ise tam uyulmadığını hatırlatarak önlemlerin ne kadar yerinde olduğu veya ne kadar yapıldığı da önemli” dedi. (DHA)