Preseli lif pamuk satışı ihalesi düzenlenecek

Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi tarafından 2022 ve 2020 yılı üretimi olan preseli lif pamuklar peşin bedelle satışa çıkarıldı.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: İhale, 3 Nisan 2023 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İdare Binasında gerçekleştirilecek.

İhale şartnamesi, mesai saatleri içerisinde Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden alınabilir ya da arastirma.tarim.gov.tr/pamuk internet adresinden görülebilir.

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