Prag Kulübü, Mersin’den özür diledi 

EuroLeague Kadınlar’da finale yükselme başarısı gösteren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’nin basketbolcuları, Çekya’nın başkenti Prag’da, kazandıkları yarı final karşılaşması sonrası Türk bayrağı açarak sevinmek istedi. Tribünden uzatılan Türk Bayrağına, güvenlik görevlisinin engellemesine rağmen Mersinli oyuncular alarak açmak istedi. Türk bayrağı açan oyunculara, bir başka yetkili izin vermeyerek bayrak açarak sevinemelerine izin vermedi. Bunun üzerine oyuncular, formalarındaki Türk bayrağını gösterip formaları üzerindeki Ay-yıldızı göstererek tepkilerini tüm dünyaya göstermiş oldu.

Yaşanan bu olayı inceleyen FIBA Avrupa aşağıdaki açıklamayı yaparken, Prag yönetimi ise ÇBK Mersin Kulübü’nden özür diledi:

“Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa, Türk kulübü ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncuları ile Kadınlar EuroLeague Dörtlü Finali 2023’ün ev sahibi kulübüZVVZ USK Prag’ın organizasyon komitesi üyesinin karıştığı bir olay olduğunu kabul etmektedir.

Ev sahibi kulüp ile Mersin arasında oynanan maçın sona ermesinin ardından, bahsi geçen kişi, Türk takımının kutlama yapan oyuncularının bir taraftar tarafından verilen Türk bayraklarından birine erişimine izin vermedi.

Prag kulübü olayın ardından olarak Mersin’den özür diledi ve tüm olayın FIBA Arena Kuralları, salonda bayrakların kullanımına ilişkin Madde 3.4’ün yanlış anlaşılması ve yanlış yorumlanması üzerine olduğunu belirtti.

FIBA Avrupa, gelecekte benzer olayların tekrarlanmaması için mümkün olan her türlü önlemin alınmasını sağlamak adınaorganizasyonu yapan ev sahibi kulüp ve Çek Basketbol Federasyonu ile yakın bir şekilde çalışacaktır.” (DHA)