Potada Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yarın yapılacak
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Potada Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yarın yapılacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında yarın Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef derbisi oynanacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılacak maç, saat 20.30’da başlayacak. Müsabaka, beIN SPORTS 5’ten yayımlanacak.

Ligde geride kalan 22 maçta 18 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, ikinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip ise 10 galibiyet, 12 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.

İlk yarıda Galatasaray’ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılan maçı Fenerbahçe 97-91 kazanmıştı. (AA)

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