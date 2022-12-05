Portekiz ve İsviçre çeyrek final için mücadele edecek

Katar’ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Portekiz ile İsviçre yarın karşı karşıya gelecek.

Lusail Stadı’nda oynanacak ve saat 22.00’de başlayacak mücadelede Meksikalı hakem Cesar Arturo Ramos Palazuelos düdük çalacak.

Portekiz ile İsviçre arasında oynanacak karşılaşmayı kazanan ekip, çeyrek finalde Fas-İspanya karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.

Dünya Kupası’nda Güney Kore, Uruguay ve Gana ile birlikte H Grubu’nda yer alan Portekiz, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan topladı ve grubunu lider tamamladı.

İsviçre ise Brezilya, Kamerun ve Sırbistan ile G Grubu’nda mücadele etti. Avrupa temsilcisi, 6 puan topladı ve aynı puana sahip Brezilya’nın averajla gerisinde kalarak grubu ikinci sırada bitirdi ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Portekiz ile İsviçre Dünya Kupası’nda ilk kez karşı karşıya gelecek. (AA)