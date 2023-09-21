Pompalı tüfekle kavga ettiği kişi ve ayıranı vurdu

İzmir’in Konak ilçesinde, sokakta çıkan tartışmanın silahlı kavgaya döndüğü olayda, biri ayırmaya çalışan 2 kişi pompalı tüfek vurularak yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Hilal Mahallesi 1228 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Alican Özyıldızlı (23) ile S.Ç. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma başladı. İkili arasındaki gerginliğin artması sonucu, tartışma kavgaya dönünce, S.Ç. pompalı tüfek ile etrafa ateş açtı. Açılan ateşte saçmaların isabet ettiği Alican Özyıldızlı ve kavgayı ayırmaya çalışan Gerçek Cevizkıran (37) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından S.Ç., suç aleti pompalı tüfekle kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yaralı Özyıldızlı ile Cevizkıran sağlık ekipleri tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Gerçek Cevizkıran ve Alican Özyıldızlı’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)