Pompalı tüfekle kağıt toplayıcılarına ateş eden kişi dehşeti yaşattı

Başakşehir’de daha önceden aralarında husumet bulunan 2 kağıt toplayıcıya pompalı tüfekle 5 el ateş eden kişi, dehşet saçtı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, silahlı saldırgan çıkartıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Şubat Salı günü saat 15.30 sıralarında Başakşehir Bahçekent 2. Kısım’da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kişi otomobili ile daha önceden aralarında husumet bulunan kağıt toplayıcılarının yanına geldi. Kağıt toplayıcılarını görür görmez aracından inen kişi, yanında getirdiği pompalı tüfek ile ateş etmeye başladı.

Ateş açılması üzerine kağıt toplayıcılar kaçmaya başlarken, silahlı saldırgan araba ile peşlerine düştü. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, saldırganı yakalayarak gözaltına alırken, olayda kullanılan tüfeğin kurusıkı olduğu öğrenildi. Yaşanan dehşet anlarında şans eseri yaralanan olmadı.

YAŞANANLAR VATANDAŞ KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan korku dolu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, saldırganın tüfekle yürüdüğü anlar, yaşanan kovalamaca ve vatandaşların kağıt toplayıcılara “Kaçın, polise haber verdik” dediği anlar yansıdı.

“ÖLDÜRMEK İÇİN ATEŞ ETTİ”

Yaşananları kendi aracında otururken gören Gökhan Aksu, “Araç çöpün arkasında durdu. Ben de arka taraftaydım. Çek çek arabasının arkasında durdu ve ateş etmeye başladı. Gençler arsaya doğru koşmaya başladı. Tekrar arabaya binip, onları kovalamaya başladı. Bir de oradan ateş etmeye başladı. Çocuklar tekrar geri döndü. Saldırgan da geri döndü. Zaten polis araçları hemen geldi, aldılar. Yaralanma falan olmadı. Aralarında önceden bir husumet varmış. Neden olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Öldürmek için ateş etti, çocuklar iyi kurtuldu” diye konuştu.

“AĞAYBEY YAPMA DİYENLER OLDU AMA DİNLEMEDİ”

Olayın yaşandığı dükkanda çalışan Taner Aksoy ise “Bir tartışma oldu. Silahla bir iki el ateş etti. Bir olay mı önceden yaşandı bilmiyoruz artık. Kalabalık vardı. Biz de telaşlandık. Polise haber verdik. Karşısında kişiler vardı. ‘Ağabey yapma’ diyenler oldu ama dinlemedi. İleriye gittiğinde de silah sesleri devam ediyordu” dedi.

SERBEST BIRAKILDI

Silahlı saldırgan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Saldırganın çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

(DHA)