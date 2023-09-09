Pompalı tüfekle dehşet saçmıştı: Tutuklandılar

Afyonkarahisar’da çıkan tartışmada pompalı tüfekle dayılarından İbrahim Kazak’ı öldüren, Kadir Kazak’ı da yaralayan Emin Sivri le babası Ahmet Sivri ve amcaları Murat Sivri ve Mustafa Sivri tutuklandı.

Dehşete düşüren olay, çarşamba saat 16.00 sıralarında, Erenler Mahallesi’nde meydana geldi. Emin Sivri, aralarında husumet olan dayıları İbrahim ve Kadir Kazak ile karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emin Sivri, yanında getirdiği pompalı tüfekle dayılarına ateş açtı.

Saçmaların isabet ettiği Kadir Kazak sol omuz, İbrahim Kazak ise karnının sol tarafı ve sol elinden vuruldu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İbrahim Kazak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis Emin Sivri’yi gözaltına alırken, suç aleti tüfeğe de el koydu. Yapılan incelemenin ardından İbrahim Kazak’ın cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Emin Sivri, polis merkezindeki ifadesinde, daha önce tartıştığı dayısı Kadir Kazak’ın kendisine hakaret edip, darp ettiğini belirtti.

Diğer dayısı İbrahim Kazak ile tartıştığını, eve gittikten sonra minibüslerinde görevli şoförü tehdit ettikleri için geri geldiğinde çıkan tartışma üzerine 2’sini de vurduğunu söyledi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Cinayet anına ilişkin bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Emin Sivri’nin elindeki tüfekle dayısı Kadir Kazak’a ateş edeceği sırada bir grubun araya girdiği, Emin Sivri’nin engellenirken yere düştüğü, yerden kalkıp İbrahim Kazak’a ateş ettiği görüldü.

Emin Sivri’nin daha sonra yerde yatan Kadir Kazak’ın yanına doğru gittiği, fakat kendisine engel olmaya çalışan gruptakilerden birinin, Kadir Kazak’ın üzerine kapanınca ateş edemediği anlar yer aldı.

Kadir ve İbrahim Kazak’ın yerde yattığı sırada Emin Sivri’nin yanlarından uzaklaşması da kameraya yansıdı.

Adliyeye sevk edilen Y.S. (44), H.S. (26) ile Y.S. (26) savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Emin Sivri, babası Ahmet Sivri, amcaları Murat Sivri ve Mustafa Sivri tutuklandı. Yaralanan Kadir Kazak’ın hastanede tedavisi ise devam ediyor. (DHA)