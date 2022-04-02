Polislerden büyük tepki gören kararı, Süleyman Soylu böyle savundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislerden büyük tepki gören yeni bölge sistemini savundu: “Bölmemizin sebebi de birtakım vilayetlere gidilmek istenmemesinden kaynaklanıyordu. Hatta oraları şarkta biraz daha avantajlı hale getirdik.”

Ankara’ada Tuzluçayır Polis Merkezi Amirliği’ndeki sahur yemeğine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile polis ve bekçiler katıldı.

Soylu, yemeğin ardından açıklamada bulundu.

Polislerin yoğun tepki gösterdiği Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tayin sistemine ilişkin genelgeye ilişkin konuşan Soylu şunları söyledi: