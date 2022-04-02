Polislerden büyük tepki gören kararı, Süleyman Soylu böyle savundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislerden büyük tepki gören yeni bölge sistemini savundu: “Bölmemizin sebebi de birtakım vilayetlere gidilmek istenmemesinden kaynaklanıyordu. Hatta oraları şarkta biraz daha avantajlı hale getirdik.”
Ankara’ada Tuzluçayır Polis Merkezi Amirliği’ndeki sahur yemeğine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile polis ve bekçiler katıldı.
Soylu, yemeğin ardından açıklamada bulundu.
Polislerin yoğun tepki gösterdiği Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tayin sistemine ilişkin genelgeye ilişkin konuşan Soylu şunları söyledi:
- Özellikle emniyet mensuplarımızla, polislerimizle ilgili bir yönetmelik çalışması yapıldı. Buradaki temel muradımız şuydu;
- Doğu ve Güneydoğu’da terörün, güvenlik güçlerimizin büyük fedakarlıkları, hükümetimizin politikaları, milletimizin bu büyük direnciyle azalmasıyla Doğu ve Güneydoğu’da, emniyet mensuplarımızın tabiriyle, şark görevlerinde mahrumiyet olan yerlerde 2 ve 3 yıllık düşürmeler yaptık.
- Özellikle ikinci şark görevlerinde sene olarak az olmasına rağmen oralarda da genellikle bir, istisnai olarak da iki yıllık düşümler söz konusu oldu. İki şark var zaten, polisin kendi şeyinde iki defa şarka gitmek var.
- O iki şarktan doğuyu ikiye böldük, batıyı da ikiye böldük. Bölmemizin sebebi de birtakım vilayetlere gidilmek istenmemesinden kaynaklanıyordu. Hatta oraları şarkta biraz daha avantajlı hale getirdik.
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