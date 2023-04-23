Polisler bayram şekeri dağıtırken ateş açıldı: İki gözaltı
Haberler Gündem

Polisler bayram şekeri dağıtırken ateş açıldı: İki gözaltı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, çocuklara şeker dağıtan polis ekiplerine tabanca ile ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, B.D. (15), T.E. (15) gözaltına alındı.

Ramazan Bayramı’nın son günü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde çocuklara şeker dağıttı. Dağıtım sırasında tabanca ile sivil polis ekiplerine ateş açıldı.

Açılan ateşte yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Mahallede geniş kapsamlı operasyon başlatan polis, B.D.’yi, saklandığı çatı arasında yakaladı. Yakınları, B.D.’nin ekip aracına bindirilmesini engellemeye çalıştı.

B.D.’nin emniyete götürülmesinin ardından sürdürülen çalışmada şüphelilerden T.E. de saklandığı evde gözaltına alındı. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Kılıçdaroğlu: Çok zenginleştiler, fakir fukarayla alay ediyorlar

Kılıçdaroğlu: Çok zenginleştiler, fakir fukarayla alay ediyorlar

Bahçeli’den pes dedirten sözler: Eroinmanlardan para alacak

Bahçeli’den pes dedirten sözler: Eroinmanlardan para alacak

MSB’den ‘dörtlü toplantı’ açıklaması

MSB’den ‘dörtlü toplantı’ açıklaması

Polisler bayram şekeri dağıtırken ateş açıldı: İki gözaltı
Gündem