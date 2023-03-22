Polisin şehit olmasına neden olan sanık için istenilen ceza belli oldu

Fatih’te polis memuru Zafer Mat’ın operasyon sırasında kafasına atılan taş sonucu yüksekten düşerek şehit olmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Olay sonrası tutuklanan şüpheli hakkında “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten adam öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, 23 Nisan 2022’de Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rufai Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, aranan bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin bulunduğu adrese baskın düzenledi. Polislerin geldiğini gören şüpheli, bu sırada çevrede bulduğu sert bir cisim fırlattı.

Kafasından darbe alan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği’nde görevli polis memuru Zafer Mat, 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü. Hastaneye kaldırılan polis memuru şehit oldu.

KALDIRIM TAŞI ATMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Zafer Mat’ın ekip arkadaşı Sedat Kuruyer ile olayın olduğu adrese gittikleri, Kuruyer aracı park ettiği sırada Mat’ın evin kapısına “Aç kapıyı polis” diyerek vurduğu anlatıldı. Bunu duyan şüpheli Burhan Bağış’ın eline aldığı kaldırım taşını Mat’ın alnına gelecek şekilde attığı, böylece polis memurunun şehit olmasına sebebiyet verdiği belirtildi. Olay sonrası kaçmaya çalıştığı vurgulanan şüpheli Burhan Bağış’ın ifadesinde kapısına gelen kişinin polis olduğunu bilmediğini, bu yüzden taş attığını söylediği iddianamede yer aldı. Şüphelinin babası Hasan Bağış’ın ifadesinde, oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu, polisi görseydi oğluna yaklaşmaması konusunda uyarabileceğini, oğlunun evin arkasında bulunan taşları atmış olabileceğini söylediği de ifade edildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İddianamede, şüpheli Burhan Bağış’ın “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten adam öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüpheli Bağış, önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.

(DHA)