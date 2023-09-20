Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan insan kaçakçıları kaza yaptı

Edirne’de polisin durmaları yönündeki ihtarına uyulmayan iki araçtan biri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cami bahçesine uçtu. Polisin durdurduğu diğer araçta ise 9 kaçak göçmen, yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Edirne’nin Babademirtaş Mahallesinde meydana geldi. Polis ekipleri art arda seyreden iki otomobilin durumundan şüphelenip dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan iki araçtakilerin kaçması üzerine polis ekipleri takibe aldı. Otomobillerden biri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Çakırağa Camisinin bahçesine uçtu. Ters dönen otomobilin sürücüsü araçtan çıkıp kaçtı.

Polisin takibe sonucu durdurulan diğer otomobilde ise 9 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler gözaltına alınırken, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışmalar sürüyor.

(DHA)