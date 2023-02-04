Polis memurunun feci ölümü

Şırnak’ın İdil ilçesinde polis memuru Ömer Özdemir (47), kullandığı otomobilin kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Özdemirin cenazesi, düzenlenen törenle memleketi İzmire gönderildi.

Olay, saat 01.30 sıralarında İdil ilçesi Karalar beldesi ile Mağara köyü arasındaki yolda meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Belge Yönetimi ve Koordinasyon Büro Amirliği’nde görevli Ömer Özdemirin kontrolünü kaybettiği otomobil, devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Özdemir, sağlık ekiplerince kaldırıldığı İdil Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Polis memuru Ömer Özdemirin cenazesi, İdil İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi İzmire gönderildi.

(DHA)