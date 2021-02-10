Polis kaçak meyhaneye dönüştürülen mekânı müşteri kılığında bastı

Bursa’da kaçak meyhaneye dönüştürülerek alkol âlemi yapılan bir metruk binaya müşteri kılığında giren polis ekipleri baskın yaptı. Buzdolabı, tezgâh, meyve tabakları, mutfak gereçleri ve çok sayıda içki şişesinin bulunduğu kaçak meyhanedeki 6 kişiye 18 bin 900 TL para cezası uygulandı.

Olay, merkez Osmangazi’ye bağlı Bahar Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, metruk bir binanın arka bahçesinde kaçak meyhane oluşturulduğu ve buraya müşteri kabul edildiği istihbaratına ulaştı. Metruk binayı bir süre izlemeye alan ekipler, daha sonra müşteri kılığında metruk binanın kapısını çaldı. Müşterinin geldiğini zanneden şüpheliler kapıyı açarken, içeri giren polis ekipleri, masada oturan 6 kişinin içki âlemi yaptığını gördü. Polisi karşısında gören şüpheliler ise şaşkınlarını gizleyemedi.

Çok sayıda alkol şişesi, buzdolabı, tezgâh, meyve tabakları ve mutfak gereçleri şaşırttı

Metruk binanın bir çok yerine gizlenmiş çok sayıda dolu alkol şişesi bulunurken, olay yerindeki buzdolabı, tezgâh, meyve tabakları ve mutfak gereçleri, dikkatlerden kaçmadı. Kısıtlamayı ve koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan 6 kişiye 18 bin 900 TL para cezası kesildi. Öte yandan Emin Ç., isimli bir şüpheli, üst araması yapmaya çalışan polis ekibine mâni olmaya çalışarak, ‘’Üzerimi arayamazsın, iznin var mı?’’ diye tepki gösterdi. Kaçak meyhaneyi işlettiği iddia edilen N.E., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla alâkalı tahkikat devam ediyor. (İHA)