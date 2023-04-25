Polis baskın düzenledi, valizden deste deste sahte para çıktı

Esenyurt’ta sahte para üretip piyasaya sürdüğü tespit edilen yabancı uyruklu bir kişinin adresine operasyonda düzenlendi. Operasyonda 1 milyon 140 bin sahte dolar ile 100 bin sahte euro ele geçirilirken, yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt’ta bir adreste sahte dolar ve euro üretildiği, daha sonra bu paraların piyasaya sürüldüğü yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Adreste yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 1 milyon 140 bin sahte dolar ve 100 bin sahte euro ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)