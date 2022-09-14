Polis Akademisi Başkanlığı akademik personel alacak

Polis Akademisi Başkanlığı’nın boş bulunan kadrolarına akademik personel alımı gerçekleştirecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Adli Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Trafik Enstitüsüne Anayasanın 132’nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Akademi web sayfasında yayınlanan Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri çerçevesinde naklen veya açıktan atama ile Doktor Öğretim Üyesi unvanında 4, Öğretim Görevlisi unvanında 9 ve Araştırma Görevlisi unvanında 3 öğretim elamanı alınacak.

Başvurular 20 Eylül – 4 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

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