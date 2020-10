Planlı mı yoksa spontan seks mi daha iyidir? 

Kimi çiftler kendiliğinden gelişen, kimi çiftler de planlı ilişkiyi sever… Peki hangisi daha keyiflidir?

Eşimle bu konuda nasıl anlaşabiliriz?

SORU:

4 yıldır evli bir erkeğim. Sorunum eşimle birlikte olmak için neredeyse randevu almak zorunda olmam. Asla canım istediğinde seks yapamıyoruz. Ben plansız seksi seviyorum. Eşimle anlaşamıyoruz, hangisi daha doğru? S.C./ Bursa

CEVAP:

Bir ilişkide eşlerin kişilik özellikleri cinsellikteki tutumlarını ve beklentilerini etkiler. Bazı insanlar doğal ve anı yaşama eğiliminde iken bazıları da her şeyin planlı ve programlı olmasından yanadır, plansız olan her şey kaygı yaratır. Her iki tutumda bazen doğru bazen yanlış olabilir. Önemli olan içinde bulunulan duruma uygunluktur. Aynı şey cinsellik içinde geçerlidir. Bazen kendiliğinden, o anda gerçekleşen tutkulu bir cinsellik haz verici olabilirken bazen de önceden planlanmış hazırlık yapılmış ve bütün detayları düşünülmüş bir cinsellik keyifli olur. Siz eşinizle konuşarak bir sefer planlı bir seferde planlı seks konusunda anlaşabilir aranızda her ikinizi de mutlu edecek bir uyum yakalayabilirsiniz.

Cinsel hayatımız eskisi gibi olur mu?

SORU:

34 yaşındayım, 5 yıldır evliyim. Eşim evlendikten sonra çok şişmanladı. Bu durum ona karşı cinsel isteğimi tümüyle bitirdi. Ne yapabilirim? M.B./Adana

CEVAP:

Cinsel isteğin oluşmasında eşin fiziksel özellikleri, cinsel çekimi ve ten uyumu çok önemlidir. Annelik hemen hemen bütün kadınlarda ciddi fiziksel değişimlere neden olmakla birlikte bazı kadınlarda bu değişimler daha fazla ve kalıcı olabilmektedir. Sizde eşiniz evlendikten sonra başlangıçtaki cinsel çekimini yitirmiş görünüyor. Böyle bir durumda uygun bir ortam yaratarak eşinizle fazla kilolarından rahatsız olduğunuzu söyleyerek birlikte spor yapması ya da siz çocukla ilgilenirken onun kilo vermek için kendine zaman ayırmasını sağlayabilirsiniz.

Cinsel çekim için ayrı mı kalmalıyız?

SORU:

Eşim işi gereği zaman zaman yurt dışına gidiyor. Geri dönüşlerinde ilk gün çok tutkulu seks yapıyoruz, bu istek bir süre sonra azalmaya başlıyor. Neden böyle oluyor, cinsel çekim için ayrı mı kalmalıyız? T.E./Bolu

CEVAP:

Cinsel istek, susuzluk gibi doğal bir ihtiyaçtır. Uzak kaldıkça cinsel gerilim ve buna bağlı cinsel istek artar. Özellikle erkeklerde uzun süre boşalma olmayınca artan testosteron seviyesi cinsel şehveti artırabilir. Kadınlarda ise özlenen daha çok duygusal yakınlık ve tensel temastır. Bunun nedenle fazla uzun sürmeyen ayrılıklar bazı durumlarda cinsel istek ve arzuyu olumlu etkileyebilir. Birkaç gün sonra bedensel ve ruhsal ihtiyaçlar azaldığında cinsel tutku ve ilişki sıklığı da normale döner. Sizin durumunuzda kısa ayrılıkların işe yaradığı, bu durumun ruhsal ve bedensel bir alışkanlık ve bir beklenti heyecanı yarattığı için cinsel isteğe iyi geldiği anlaşılıyor. Sorun olmayan yerde sorun aramamak gerekir