PKK’nın suikastçısına MİT operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK’nın sözde mahir akademilerinde suikast tarzı eylem düzenlemek için eğitilen ‘Bawer Botan’ kod adlı Bekir Kına’yı Irak’ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul’da PKK’nın gençlik çalışmalarında yer alan ve 2019’da Irak’a giderek örgüte katılan Bekir Kına, bugüne kadar İran ve Irak’ta terörist faaliyetlerde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve MİT mensuplarına suikast için Türkiye’ye yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Süleymaniye’de eğitildiği belirlenen Kına’ya, kısa ve uzun namlulu silahlarla yoğun talimler yaptırıldığı ve kaçak yollardan Türkiye’ye gönderilmek istendiği belirlendi. PKK’nın sözde mahir akademilerinde suikast tarzı eylem düzenlemek için eğitilen teröristin faaliyetleri, MİT tarafından yürütülen istihbari çalışmalarla açıklığa kavuşturuldu.

MİT’in saha ajanları tarafından Kına’nın eğitim aldığı bölge belirlenerek, uygun şartlar sağlandıktan sonra operasyon düzenlendi. Terörist Kına, saha ajanlarının da katıldığı operasyonla etkisiz hale getirildi.

(DHA)